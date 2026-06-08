Thông tin bảng K FIFA World Cup 2026: Ronaldo trước hành trình chinh phục bảng đấu đầy cạm bẫy
TPO - Cuộc cạnh tranh hấp dẫn giữa ứng viên hàng đầu Bồ Đào Nha và các đối thủ giàu tham vọng gồm Colombia, Congo và Uzbekistan. Trong khi Bồ Đào Nha được kỳ vọng sẽ khẳng định sức mạnh của một trong những nền bóng đá hàng đầu châu Âu, Colombia sẵn sàng tạo nên cuộc đua song mã cho tấm vé đi tiếp. Bên cạnh đó, Congo và tân binh Uzbekistan cũng sở hữu đủ tiềm năng để trở thành những nhân tố tạo bất ngờ tại vòng bảng.
Lamine Yamal được kỳ vọng trở thành một trong những ngôi sao sáng nhất tại World Cup 2026, nhưng chấn thương gân kheo bất ngờ đang phủ bóng lên giải...
Theo Kiều Tú ([Tên nguồn])
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-07/06/2026 08:43 AM (GMT+7)