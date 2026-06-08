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World Cup 2026

Thông tin bảng K FIFA World Cup 2026: Ronaldo trước hành trình chinh phục bảng đấu đầy cạm bẫy

Sự kiện: World Cup 2026 Đội tuyển Bồ Đào Nha

TPO - Cuộc cạnh tranh hấp dẫn giữa ứng viên hàng đầu Bồ Đào Nha và các đối thủ giàu tham vọng gồm Colombia, Congo và Uzbekistan. Trong khi Bồ Đào Nha được kỳ vọng sẽ khẳng định sức mạnh của một trong những nền bóng đá hàng đầu châu Âu, Colombia sẵn sàng tạo nên cuộc đua song mã cho tấm vé đi tiếp. Bên cạnh đó, Congo và tân binh Uzbekistan cũng sở hữu đủ tiềm năng để trở thành những nhân tố tạo bất ngờ tại vòng bảng.

Thông tin bảng K FIFA World Cup 2026: Ronaldo trước hành trình chinh phục bảng đấu đầy cạm bẫy - 1

Yamal & sứ mệnh dẫn dắt TBN vô địch World Cup 2026, thành bại tại… chấn thương
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Theo Kiều Tú ([Tên nguồn])

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-07/06/2026 08:43 AM (GMT+7)
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