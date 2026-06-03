Ronaldinho đặt cửa Brazil vô địch World Cup 2026, Henry lật lại ký ức lịch sử 1998

Ronaldinho gửi "chiến thư": Brazil là quê hương bóng đá!

Sức nóng của vòng chung kết FIFA World Cup 2026 đang lan tỏa mạnh mẽ trên toàn cầu khi ngày khởi tranh đang đến rất gần. Mới đây, một sự kiện giao lưu truyền thông quốc tế do McDonald's - đối tác chiến lược của giải đấu tổ chức (riêng châu Á chỉ có phóng viên Việt Nam và Hàn Quốc được tham dự) đã quy tụ dàn siêu sao nhiều thế hệ như Son Heung Min, thần đồng Lamine Yamal, cùng các huyền thoại lừng lẫy David Beckham, Ronaldinho và Thierry Henry.

Ronaldinho trong buổi giao lưu trực tuyến với giới truyền thông toàn cầu mới đây.

Giữa rừng sao hội tụ, cuộc trò chuyện của bộ đôi Ronaldinho và Henry với giới truyền thông đã trở thành tâm điểm với những nhận định chuyên môn sâu sắc cùng các câu chuyện hậu trường chưa từng bật mí về World Cup. Khi được hỏi về cục diện và cơ hội của các đội bóng tại World Cup 2026, huyền thoại Ronaldinho không ngần ngại khẳng định vị thế bề trên của đội tuyển xứ sở Samba.

Bất chấp những biến động về phong độ của "Selecao" thời gian qua, cựu siêu sao số 10 vẫn giữ niềm tin tuyệt đối vào dòng máu nhà vô địch của các thế hệ đàn em. "Brazil luôn luôn là ứng cử viên số một cho chức vô địch, điều đó là bất biến. Brazil là quê hương của bóng đá. Bất cứ nơi nào có người Brazil hiện diện và bất cứ nơi nào đội tuyển quốc gia chúng tôi đặt chân đến, mục tiêu duy nhất chỉ có thể là cúp vàng", Ronaldinho tuyên bố.

Từng trải qua cả đỉnh cao lẫn vực sâu tại đấu trường này, Ronaldinho chia sẻ rằng World Cup là nơi biến những giấc mơ điên rồ nhất của một đứa trẻ thành hiện thực, nhưng cũng là nơi tàn nhẫn nhất với những ai thất bại. Rô "vẩu" nhấn mạnh: "Tôi đã nếm trải cả nỗi đau tột cùng khi thất bại lẫn niềm vui vỡ òa lúc nâng cao chiếc cúp vô địch thế giới. Con đường dẫn đến vinh quang không bao giờ dễ dàng, nó đòi hỏi sự cống hiến và luyện tập đến kiệt sức".

Ronaldinho dành lời khen cho Lamine Yamal.

Không chỉ dành trọn niềm tin cho các vũ công Samba, huyền thoại mang áo số 10 còn bày tỏ sự hào hứng đặc biệt khi có cơ hội làm việc chung với thần đồng Lamine Yamal tại sự kiện truyền thông của McDonald's. Chứng kiến sự trỗi dậy của tài năng trẻ thuộc biên chế Barcelona, Ronaldinho không tiếc lời khen ngợi đàn em.

"Được ở đó cùng với Yamal thực sự rất tuyệt vời. Cậu ấy là một cầu thủ mà tôi rất ngưỡng mộ, một trong những người tài năng nhất của thế hệ mới. Vì vậy, mọi phần của buổi quay đều rất tuyệt, đúng kiểu một buổi ghi hình mang lại niềm vui khi thực hiện", Ronaldinho nói về Lamine Yamal.

Thierry Henry: Chặn đứng thế độc tôn của Brazil là kỳ tích phi thường

Về phần mình, chân sút vĩ đại bậc nhất lịch sử bóng đá Pháp – Thierry Henry đã đưa người hâm mộ quay ngược thời gian về trận chung kết lịch sử năm 1998. "Đứa con của thần gió" Henry tự hào nhắc lại khoảnh khắc "Les Bleus" đập tan sự thống trị của chính người Brazil để lần đầu tiên bước lên đỉnh thế giới.

"Đó là cảm giác không thể diễn tả bằng lời khi được chạm tay vào cúp vàng thế giới. Hãy nhớ rằng khi đó, chúng tôi phải đối đầu với một Brazil siêu mạnh – thế lực mà sau này đã đi vào lịch sử với kỷ lục lọt vào 3 trận chung kết World Cup liên tiếp (1994, 1998, 2002). Việc chặn đứng họ ngay trên sân nhà là một cột mốc phi thường mà trong sự nghiệp của tôi, không một danh hiệu nào khác có thể vượt qua được", Thierry Henry bồi hồi nhớ lại.

Huyền thoại Henry đặt niềm tin ĐT Pháp sẽ lên ngôi vô địch World Cup 2026.

Đánh giá về chiến dịch năm 2026, cựu tiền đạo Arsenal đặt trọn niềm tin vào việc đội tuyển Pháp sẽ tiếp tục nối dài kỷ nguyên hoàng kim dưới sự dẫn dắt của thế hệ tài năng mới. Henry khẳng định, dù bóng đá hiện đại ngày càng đề cao tính thực dụng và thể lực, nhưng tại sân chơi World Cup, "lối chơi nghệ thuật" kết hợp đẳng cấp cá nhân mới là chìa khóa vạn năng để mở cửa thiên đường.

Bên cạnh tuyên bố của hai nhà cựu vương, huyền thoại David Beckham cũng đưa ra nhận định đáng chú ý khi cho rằng World Cup 2026 sẽ vượt lên trên quy mô của một giải đấu thể thao thông thường. Đây sẽ là ngày hội kết nối văn hóa vĩ đại và tạo ra sự phấn khích chưa từng có cho các gia đình trên toàn thế giới.

Vòng chung kết World Cup 2026 đang đến rất gần, và những phát biểu truyền lửa của các huyền thoại hàng đầu chắc chắn sẽ là liều thuốc kích thích, đẩy bầu không khí chờ đợi của người hâm mộ túc cầu giáo lên mức đỉnh điểm thời gian tới.