Thầy phù thủy Ghana phán sốc: Messi và Argentina bị loại, Ronaldo vô địch World Cup

🔮 “Lời nguyền” từ Ghana: Argentina bị loại, Harry Kane từng là nạn nhân

Nana Kwaku Bonsam, một thầy phù thủy, đã trở nên nổi tiếng trên mạng xã hội với những lời “nguyền rủa”. Đáng chú ý, ông từng “yểm bùa” Harry Kane trước khi Ghana đối đầu đội tuyển Anh. Dù nhiều người không tin vào ma thuật hay phù thủy, nhưng trùng hợp là Kane đã không thể ghi bàn trong trận hòa 0-0, anh bỏ lỡ một số cơ hội ngon ăn đáng lẽ có thể chuyển hóa thành bàn thắng.

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Sau trận, Bonsam cho biết ông đã “giải lời nguyền” cho Kane và còn nói thêm một câu gây chú ý: “Harry Kane không phải kẻ thù của tôi. Tôi có một đứa con và tôi sẽ sớm đặt tên con theo Harry Kane”.

Tuy nhiên, ông tiếp tục đưa ra một dự đoán khác không liên quan đến Ghana: Bonsam cho rằng tân binh World Cup Cape Verde sẽ đánh bại đương kim vô địch Argentina trong loạt trận knock-out.

Trong khi đó, quốc gia Tây Phi với dân số khoảng 500.000 người đang thu hút sự chú ý đặc biệt của người hâm mộ toàn cầu và thậm chí theo lời Bonsam, còn nhận được “sự ủng hộ” từ thế giới tâm linh.

Ông khẳng định chắc nịch về kết quả trận đấu: “Cape Verde sẽ loại Argentina”.

🏆 Bồ Đào Nha được chọn vô địch World Cup 2026

Theo Nana Kwaku Bonsam, Cristiano Ronaldo và đội tuyển Bồ Đào Nha sẽ là nhà vô địch World Cup 2026. Đây được xem là dự đoán táo bạo nhất mà ông đưa ra tính đến thời điểm hiện tại.

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Ông thậm chí cho rằng kết quả đã được định đoạt từ trước, vượt ra ngoài khuôn khổ bóng đá thông thường.

“World Cup này là của Bồ Đào Nha và Cristiano Ronaldo. Họ sẽ vô địch”, Nana Kwaku Bonsam cho biết.