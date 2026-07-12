Bắt cận mọi khoảnh khắc Haaland gào thét, chết lặng nhìn Na Uy thua đau tuyển Anh

Haaland gào thét và tuyệt vọng

Erling Haaland khép lại hành trình đầu tiên ở World Cup với thất bại của Na Uy trước tuyển Anh ở tứ kết (rạng sáng 12/7 giờ Việt Nam). Trong trận đấu cuối của đội bóng Bắc Âu năm nay, tiền đạo 26 tuổi trải qua nhiều cảm xúc, nhất là tình huống khiến bàn thắng của đồng đội không được công nhận.

Haaland trải qua trận đấu có nhiều tình huống đáng chú ý. Phút 43, Na Uy tổ chức phản công nhanh khi Alexander Sorloth dẫn bóng trong tình huống hai đánh một. Ở cánh trái, Haaland tăng tốc, thoát khỏi sự theo kèm của hậu vệ tuyển Anh và nhiều lần ra hiệu xin bóng.

Nếu nhận được đường chuyền, tiền đạo của Manchester City có cơ hội đối mặt thủ môn Jordan Pickford. Tuy nhiên, Sorloth quyết định tiếp tục giữ bóng và tự xử lý, tạo điều kiện để hàng phòng ngự tuyển Anh kịp lùi về hóa giải.

Truyền thông quốc tế bắt cận mọi cảm xúc của Haaland sau trận tứ kết đối đầu tuyển Anh, chấm dứt hành trình World Cup 2026.

Video Haaland gào xin bóng đang viral khắp các nền tảng. Nhiều cổ động viên cho rằng Na Uy đã bỏ lỡ cơ hội thuận lợi để gia tăng cách biệt trước khi tuyển Anh gỡ hòa ở cuối hiệp một.

Một trong những hình ảnh gây chú ý sau trận là khoảnh khắc Haaland ngồi lặng đi trên băng ghế dự bị, sau khi bị HLV Stale Solbakken rút ra trước khi vào hiệp phụ 2.

Lần đầu tại World Cup 2026, tiền đạo của Manchester City ra sân nhưng không thi đấu tới cuối. Máy quay nhiều lần hướng về Haaland khi anh ngồi với vẻ mặt căng thẳng, liên tục dõi theo diễn biến trên sân trong những phút quyết định.

Đầu hiệp hai, Haaland tiếp tục trở thành tâm điểm trong tình huống dẫn đến bàn thắng không được công nhận của Na Uy.

Từ quả phạt góc của Patrick Berg, Torbjorn Heggem đưa bóng vào lưới tuyển Anh. Tuy nhiên, sau khi nhận tín hiệu từ tổ VAR, trọng tài Clement Turpin xem lại tình huống và xác định Haaland đã dùng tay tác động vào Elliot Anderson trước khi đồng đội dứt điểm. Bàn thắng vì thế không được công nhận.

Truyền thông quốc tế ghi lại nhiều khoảnh khắc Haaland hét xin bóng.

Giờ thì ai cũng biết tới Haaland

Tiền đạo người Na Uy tỏ rõ thái độ tuyệt vọng trên sân. Anh trao đổi với trọng tài nhưng quyết định không thay đổi. Tuyển Anh sau đó giữ được thế cân bằng và giành quyền vào bán kết, còn Na Uy dừng bước sau hành trình được đánh giá là thành công.

Sau tiếng còi mãn cuộc, Haaland nán lại sân cỏ, đến bắt tay đội trưởng tuyển Anh Harry Kane và đối thủ Jude Bellingham lập cú đúp giúp Tam sư vào bán kết World Cup. Tiền đạo sinh năm 2000 thể hiện rõ sự buồn bã, nhiều lần kéo áo lên ôm đầu, vẫy tay xin lỗi khán giả trên khán đài.

Sau Neymar và Cristiano Ronaldo, tiền đạo người Na Uy là siêu sao bóng đá quốc tế tiếp theo khép lại hành trình giải đấu trên đất Mỹ. Với tư cách là một trong những cầu thủ đông fan nhất hiện tại, anh khiến nhiều người tiếc khi dừng chân ở World Cup 2026.

Tiền đạo cao 2 m cũng là "con cưng" truyền thông. Phóng viên quốc tế gần như bắt trọn mọi khoảnh khắc Haaland trên sân cỏ, bao gồm việc anh buồn bã, tuyệt vọng khi mắc lỗi.

Haaland trò chuyện với các tuyển thủ Anh sau trận tứ kết.

Đây là kỳ World Cup đầu tiên trong sự nghiệp của Haaland. Sau gần 30 năm Na Uy vắng mặt ở giải đấu lớn nhất hành tinh, tiền đạo 26 tuổi cùng đồng đội thành công đưa đội tuyển đi đến vòng tứ kết.

Qua các trận đấu, Haaland thể hiện rõ khả năng đáng gờm bằng việc càn lưới dứt điểm và thu hút sự chú ý của hàng phòng ngự đối phương. Dù giảm phong độ ở trận tứ kết trước Anh và không thể đi tiếp, tinh thần Viking, vũ điệu chèo thuyền của Na Uy để lại ấn tượng đậm cho mùa giải.

Riêng Haaland vẫn là ngôi sao, và giờ thì "ai cũng biết tới Haaland" sau kỳ World Cup diễn ra tại Mỹ.