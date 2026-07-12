Messi lập kì tích kiến tạo khó tin ở World Cup, Argentina "khổ chiến" Thụy Sĩ

Ngay phút thứ 10 trận đấu giữa Argentina và Thụy Sĩ ở tứ kết World Cup, Lionel Messi thực hiện pha đá phạt góc chuẩn xác để Mac Allister bật cao đánh đầu tung lưới đội bóng châu Âu, giúp "Vũ công tango" vươn lên dẫn bàn.

Messi lại tỏa sáng

Đây là pha kiến tạo thành bàn thứ 2 của Messi tại World Cup 2026. Siêu sao 39 tuổi cũng nâng tổng số lần "dọn cỗ" cho đồng đội ghi bàn qua 6 lần tham dự World Cup lên con số 10, đồng thời củng cố vững chắc vị trí "Vua kiến tạo" ở giải dấu danh giá nhất bóng đá thế giới cấp độ đội tuyển quốc gia.

Tuy nhiên, điều khiến người hâm mộ ngạc nhiên hơn cả là 10 đường kiến tạo của Messi tại World Cup đã tạo cơ hội ghi bàn cho 10 cầu thủ khác nhau. Ngoài ra, anh còn trở thành cầu thủ thứ 4 thi đấu ở 4 trận tứ kết World Cup, bên cạnh Lothar Matthäus, Miroslav Klose và Uwe Seeler (đều của Đức).

Dù vậy, đây là khoảnh khắc lóe sáng hiếm hoi của Argentina. Dù thủng lưới sớm, Thụy Sĩ vẫn chiến đấu kiên cường, thậm chí ghi bàn gỡ hòa ở phút 67 (Ndoye lập công), qua đó khiến diễn biến trận tứ kết trở nên khó lường hơn.