Brad Pitt hôn bạn gái trên khán đài World Cup

Brad Pitt cùng bạn gái Ines de Ramon xuất hiện trong khu vực phòng riêng tại sân SoFi. Trong lúc theo dõi trận đấu, tài tử nhiều lần trò chuyện, ôm và trao nụ hôn cho bạn gái.

Khoảnh khắc Brad Pitt hôn bạn gái kém 29 tuổi trên khán đài. Ảnh: Pagesix

Cặp sao chứng kiến Tây Ban Nha đánh bại Bỉ với tỷ số 2-1 để giành quyền vào bán kết World Cup 2026. Brad Pitt mặc áo đấu in quốc kỳ Mỹ, dù đội tuyển nước này đã bị Bỉ loại ở vòng trước. Trong khi đó, Ines de Ramon, người có gốc Tây Ban Nha, diện áo đội tuyển quốc gia và vẽ quốc kỳ lên mặt.

Ngồi cùng Brad Pitt và bạn gái còn có vợ chồng diễn viên Javier Bardem, Penélope Cruz.

Bardem mặc áo Tây Ban Nha, thường xuyên đứng dậy cổ vũ và thể hiện sự phấn khích trước diễn biến trên sân. Ảnh: Pagesix

Cặp sao đến khán đài World Cup sau khoảng một tuần dự đám cưới Taylor Swift, Travis Kelce tại Madison Square Garden, New York, ngày 3/7.

Brad Pitt và Ines de Ramon bắt đầu hẹn hò cuối năm 2022. Cô là giám đốc trong lĩnh vực trang sức, từng kết hôn với diễn viên Paul Wesley. Sau thời gian hạn chế xuất hiện cùng nhau, hai người công khai sánh đôi trên thảm đỏ Liên hoan phim Venice năm 2024.

Theo Page Six, Ines hiện thân thiết với gia đình Brad Pitt, thường tham gia các buổi gặp mặt và giữ liên lạc riêng với anh chị em của tài tử. Người thân Brad được cho là đã coi cô như một thành viên trong gia đình.

Tuy nhiên, nguồn tin của tờ báo cho biết Brad Pitt chưa có kế hoạch kết hôn lần nữa. "Ines vô cùng thân thiết với gia đình Brad. Họ yêu quý và chào đón cô ấy ngay từ đầu", nguồn tin nói.

Brad Pitt hoàn tất thủ tục ly hôn Angelina Jolie vào tháng 12/2024, hơn 8 năm sau khi nữ diễn viên nộp đơn chấm dứt hôn nhân. Hai người có 6 con gồm Maddox, Pax, Zahara, Shiloh và cặp song sinh Knox, Vivienne. Quan hệ giữa Brad Pitt và một số con được truyền thông Mỹ nhận định vẫn còn xa cách.