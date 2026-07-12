Video bóng đá Argentina - Thụy Sĩ: Khác biệt Messi, thẻ đỏ cay nghiệt (World Cup)

Argentina và Thụy Sĩ đẩy đội hình lên rất cao từ đầu trận để chơi đôi công. Ngay phút thứ 10, đoàn quân HLV Scaloni mang tới khác biệt. Messi đá phạt góc, Mac Allister dù chỉ có chiều cao 1m76 nhưng vẫn bật lên không chiến dũng mãnh, ghi bàn mở điểm cho đội nhà.

Niềm vui của Argentina

Sau khi có bàn mở điểm, Argentina không còn chơi tấn công rực lửa. Họ thi đấu chậm lại, trong khi Thụy Sĩ đẩy cao đội hình hơn để tìm bàn gỡ hòa.

Dẫu vậy, Thụy Sĩ tỏ ra bất lực trong hiệp một. Argentina phòng ngự khá chắc chắn để khiến đối phương không có nhiều cơ hội để dứt điểm.

Sang hiệp hai, Thụy Sĩ thi đấu nỗ lực để tìm bàn gỡ hòa. Sau hàng tá cơ hội bị bỏ lỡ, đội bóng châu Âu cuối cùng mang tới khác biệt vào phút 67. Rodriguez kiến tạo thuận lợi để Ndoye dứt điểm chính xác ở góc hẹp, gỡ hòa 1-1 cho Thụy Sĩ.

Trong lúc hưng phấn, Thụy Sĩ bất ngờ chơi thiếu người. Phút 72, trọng tài sau khi tham khảo VAR đã xác định Embolo có pha ngã vờ khi va chạm với Paredes. Trọng tài quyết định rút thẻ vàng thứ 2 tới Embolo, đồng nghĩa cầu thủ này phải "đi tắm" sớm.

Argentina chơi hơn người nhưng không thể tận dụng để ghi bàn thứ 2 trong hiệp hai. Điều đó khiến đôi bên cầm chân nhau với tỷ số 1-1 trong 2 hiệp chính, khiến trận đấu phải bước vào 2 hiệp phụ.

Tỷ số hiệp hai: Argentina 1-1 Thụy Sĩ (H1: 1-0)

Ghi bàn (kiến tạo):

Argentina: Mac Allister 10' (Messi)

Thụy Sĩ: Ndoye 67' (Rodriguez)

Thẻ đỏ:

Thụy Sĩ: Embolo 72' (2 thẻ vàng)

Đội hình xuất phát:

Argentina: Emiliano Martinez, Tagliafico, Lisandro Martinez, Romero, Molina, Paredes, De Paul, Mac Allister, Messi, Enzo Fernandez, Alvarez

Thụy Sĩ: Kobel, Rodriguez, Akanji, Elvedi, Zakaria, Xhaka, Freuler, Ndoye, Sow, Rieder, Embolo

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