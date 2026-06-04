Không phải Rashford, đây mới là ngôi sao giúp tuyển Anh vô địch World Cup

Anthony Gordon – bản hợp đồng 80 triệu euro và sự khác biệt từ Barcelona

Khi Marcus Rashford gây chú ý vì màn giao tiếp vụng về bằng tiếng Tây Ban Nha trong những ngày đầu tại Barcelona, Anthony Gordon lại tạo dấu ấn theo cách hoàn toàn khác. Tân binh người Anh khiến giới truyền thông bất ngờ khi trả lời gần như trôi chảy trong buổi họp báo ra mắt tại Camp Nou.

Gordon tạo nên cuộc cạnh tranh trực tiếp với Rashford

Thương vụ đưa Gordon từ Newcastle đến Barcelona được hoàn tất chóng vánh nhưng gây tiếng vang lớn. Mức phí chuyển nhượng có thể lên tới 80 triệu euro cho thấy đội bóng “xứ Catalunya” đánh giá rất cao giá trị của cầu thủ chạy cánh này, bất chấp mùa giải vừa qua của anh không thực sự bùng nổ về mặt thống kê.

Sự xuất hiện của Gordon tại Barcelona cũng tạo nên cuộc cạnh tranh trực tiếp với Rashford ở cả cấp CLB lẫn đội tuyển quốc gia. Trong bối cảnh World Cup 2026 đang đến gần, Thomas Tuchel được cho là sẽ phải đưa ra lựa chọn quan trọng cho hành lang trái của "Tam Sư".

Rashford hồi sinh mạnh mẽ nhưng chưa chắc là lựa chọn tối ưu

Không thể phủ nhận Rashford đang tìm lại chính mình sau giai đoạn khó khăn tại MU. Được cho mượn tới Barcelona, tiền đạo người Anh nhanh chóng trở thành một phần quan trọng trong hệ thống của Hansi Flick.

Chính HLV người Đức từng khẳng định: "Deco và tôi đã nói chuyện trước mùa giải về những gì chúng tôi cần. Chúng tôi cần một cầu thủ như cậu ấy. Tôi rất hạnh phúc khi có cậu ấy ở đây tại Barcelona". Rashford đáp lại niềm tin đó bằng 14 bàn thắng và 11 kiến tạo, trong đó có cú đá phạt quyết định ở trận El Clasico giúp Barca tiến gần chức vô địch La Liga.

Tuy nhiên, bóng đá hiện đại không chỉ được quyết định bởi số bàn thắng hay những khoảnh khắc ngôi sao. Trong khi Rashford nổi bật nhờ khả năng tạo đột biến và kỹ thuật cá nhân, Gordon lại sở hữu những phẩm chất mà Tuchel đặc biệt coi trọng, cường độ hoạt động cao, kỷ luật chiến thuật và khả năng phục vụ tập thể.

Gordon là mảnh ghép hoàn hảo cho hệ thống của Tuchel

Những con số cho thấy sự khác biệt rõ rệt giữa hai cầu thủ. Mùa giải vừa qua, Gordon chạy nhiều hơn Rashford trung bình 7,43 km mỗi trận. Theo dữ liệu StatsBomb, anh nằm trong nhóm 96% cầu thủ phòng ngự tốt nhất Premier League, nhóm 98% về gây áp lực và nhóm 94% về phản pressing.

Gordon là mảnh ghép hoàn hảo cho hệ thống của Tuchel

Đó là lý do Gordon được xem như đối tác lý tưởng của Harry Kane. Khi đội trưởng tuyển Anh lùi sâu để tổ chức lối chơi, cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo Everton luôn sẵn sàng thực hiện các pha xâm nhập khoảng trống phía sau hàng thủ đối phương. Ngược lại, khi tuyển Anh không có bóng, nguồn năng lượng dồi dào của Gordon giúp giảm tải đáng kể cho Kane trong khâu pressing.

Hiệu quả của bộ đôi này cũng đã được kiểm chứng. Kane và Gordon cùng xuất hiện trong 12 trận đấu cho tuyển Anh với tổng cộng 528 phút thi đấu. "Tam Sư" thắng tới 9 trận, nổi bật là chiến thắng 5-0 trước New Zealand khi cả hai đều ghi bàn.

Trong một giải đấu đòi hỏi tính tổ chức cao như World Cup, Gordon có thể không hào nhoáng bằng Rashford, nhưng chính sự bền bỉ và phù hợp về chiến thuật mới khiến anh trở thành quân bài mà Tuchel nên đặt niềm tin nếu muốn đưa tuyển Anh tiến tới chức vô địch thế giới.