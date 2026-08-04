Real Madrid mất kiên nhẫn với Vinicius, muốn siêu sao dứt khoát tương lai

Vinicius trở lại sau kỳ nghỉ, cuộc gặp quyết định sắp diễn ra

Chỉ còn ít giờ nữa, Vinicius Junior sẽ trở lại Tây Ban Nha sau kỳ nghỉ hè để bắt đầu giai đoạn chuẩn bị cho mùa giải mới. Theo kế hoạch đã được sắp xếp từ trước, tiền đạo người Brazil dự kiến có mặt tại Madrid vào chiều Chủ nhật (2/8), trước khi bước vào buổi tập đầu tiên dưới sự chỉ đạo của HLV Jose Mourinho vào hôm nay.

Ngay khi trở lại, Vinicius sẽ lần lượt làm việc với HLV Mourinho và ban lãnh đạo Real Madrid để trao đổi về định hướng tương lai. Đây là cuộc gặp được kỳ vọng sẽ giải đáp những băn khoăn đã kéo dài suốt khoảng 1 năm rưỡi liên quan đến việc gia hạn hợp đồng giữa các bên.

Vinicius có buổi tập đầu tiên sau kỳ nghỉ và sẽ gặp gỡ HLV Mourinho để bàn về tương lai

Gia hạn hợp đồng là chìa khóa để tiếp tục gắn bó

Hợp đồng hiện tại của Vinicius với Real Madrid chỉ còn 11 tháng. Nếu đôi bên đạt được thỏa thuận và ký hợp đồng mới, tiền đạo người Brazil sẽ tiếp tục gắn bó với đội bóng. Ngược lại, khả năng chia tay sẽ không còn bị loại trừ.

Đến thời điểm này, quá trình vẫn diễn ra theo đúng lộ trình đã được xác định từ trước, gồm tham dự FIFA Club World Cup, nghỉ hè và tổ chức cuộc gặp cuối cùng để đưa ra quyết định.

Dù cả Vinicius và Real Madrid đều nhiều lần thể hiện mong muốn ký hợp đồng mới, nhưng cho đến khi cuộc gặp trực tiếp diễn ra, chưa ai có thể khẳng định điều gì sẽ xảy ra.

Tin đồn Arsenal và lập trường của các bên

Trong những ngày gần đây, xuất hiện nhiều thông tin cho rằng Arsenal quan tâm đến Vinicius. Tuy nhiên, phía Real Madrid cho biết họ chưa nhận được bất kỳ thông tin chính thức nào về vấn đề này.

Trong khi đó, đại diện của tiền đạo người Brazil cũng phủ nhận việc đã đạt bất kỳ thỏa thuận nào với đội bóng vừa giành ngôi á quân châu Âu.

Ban lãnh đạo Real Madrid vẫn giữ tâm lý khá bình tĩnh. Theo CLB, trong những lần trao đổi gần đây, Vinicius đều thể hiện mong muốn tiếp tục thi đấu cho đội bóng. Lãnh đạo đội bóng vẫn đặt niềm tin vào những gì cầu thủ này từng chia sẻ trong cuộc trò chuyện gần nhất, khi anh bày tỏ mong muốn ở lại.

Khoảng cách về tài chính vẫn chưa được thu hẹp

Đề nghị gia hạn của Real Madrid sẽ không thay đổi và cũng chưa đạt đến mức mà Vinicius mong muốn. Trước đó, vào tháng 2/2025, khi xuất hiện sự quan tâm từ Saudi Arabia, những người thân cận với cầu thủ từng xác nhận với Diario AS rằng thỏa thuận gia hạn đã ở rất gần thời điểm được ký kết.

Tuy nhiên, bản hợp đồng mới cuối cùng vẫn chưa được ký. Sau khoảng một năm rưỡi, Real Madrid vẫn chưa thể hoàn tất việc gia hạn với một trong những ngôi sao quan trọng nhất của đội bóng.

Real Madrid cần Vinicius thể hiện quyết tâm ở lại

Real Madrid muốn Vinicius đưa ra quyết định rõ ràng

Ban lãnh đạo Real Madrid mong muốn Vinicius bày tỏ quan điểm dứt khoát về tương lai. Nếu tiền đạo người Brazil thực sự không muốn gia hạn, CLB muốn anh nói rõ để có thể chủ động xây dựng kế hoạch tiếp theo, bao gồm việc tìm kiếm phương án trên thị trường chuyển nhượng.

Cuộc gặp sắp tới cũng là dịp để cả hai bên xác định liệu lập trường của đối phương có thay đổi hay không. Khác biệt lớn nhất giữa hai bên trong suốt thời gian qua vẫn là vấn đề tài chính.

Vinicius cũng hiểu rõ cách Real Madrid từng xử lý những trường hợp đàm phán hợp đồng kéo dài trước đây như Sergio Ramos, Cristiano Ronaldo, Mesut Özil hay Ángel Di María. Cuối cùng, tất cả những cầu thủ này đều rời đội bóng.

Mọi khả năng vẫn được để ngỏ sau cuộc gặp

Vấn đề hiện nay không chỉ nằm ở việc Real Madrid có nâng đề nghị hay không. Điều mà đội bóng muốn biết là mục tiêu thực sự của Vinicius, bên cạnh những động thái được cho là đến từ người đại diện của anh, những người mà tiền đạo Brazil luôn thể hiện sự gắn bó và tin tưởng.

Sự quan tâm từ Saudi Arabia đã không còn như 2 năm trước. Trong khi đó, Arsenal vẫn được nhắc đến như một điểm đến tiềm năng. Tuy nhiên, việc bước vào mùa giải mới khi hợp đồng chỉ còn đếm ngược thời gian không được xem là một cơ sở thuận lợi để tiếp tục gắn bó với Real Madrid.