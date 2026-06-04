ĐT Anh cho phép gần gũi vợ & bạn gái ở World Cup, thể lực phong độ có bị ảnh hưởng?

Hai thập kỷ sau, những bữa tiệc champagne thâu đêm, các cuộc mua sắm xa xỉ và những tranh cãi chưa hồi kết vẫn được nhắc đến như một trong những chương đặc biệt nhất lịch sử bóng đá Anh.

Khi Baden-Baden trở thành thủ phủ của WAGs

Trong ký ức của người hâm mộ bóng đá Anh, World Cup 2006 không chỉ gắn với thất bại trước Bồ Đào Nha ở tứ kết hay chiếc thẻ đỏ của Wayne Rooney. Giải đấu ấy còn được nhớ đến bởi “cơn sốt WAGs” – thuật ngữ chỉ vợ và bạn gái các cầu thủ – bùng nổ tại thị trấn spa nhỏ bé Baden-Baden.

WAG tuyển Anh khoe sắc tại Đức năm 2006

Mọi chuyện bắt đầu khi HLV Sven-Göran Eriksson lựa chọn khách sạn sang trọng Schlosshotel Bühlerhöhe làm đại bản doanh của tuyển Anh. Ông cũng đồng ý để gia đình, người thân cầu thủ lưu trú gần đội tuyển trong suốt thời gian diễn ra World Cup. Khi đó, quyết định này được xem là cách tạo sự thoải mái và cân bằng tâm lý cho các tuyển thủ.

Tuy nhiên, ít ai ngờ rằng Baden-Baden lại trở thành tâm điểm truyền thông lớn hơn cả những trận đấu của tuyển Anh.

Trước năm 2006, đời sống tình cảm của các cầu thủ vốn đã thu hút sự chú ý, đặc biệt sau khi Premier League bùng nổ về giá trị thương mại. Nhưng sự xuất hiện đồng thời của những nhân vật nổi tiếng như Victoria Beckham, Cheryl Tweedy, Coleen McLoughlin hay hàng loạt người mẫu đình đám đã đẩy hiện tượng này lên tầm cao mới.

Khi các WAGs đổ bộ xuống Đức vào đầu tháng 6/2006, không chỉ phóng viên thể thao mà cả các tay săn ảnh, báo lá cải và truyền thông giải trí đều kéo đến Baden-Baden. Một thị trấn yên bình bỗng biến thành sân khấu của một chương trình truyền hình thực tế khổng lồ.

Tiệc tùng, champagne và những hóa đơn gây sốc

Những ngày đầu tiên của tuyển Anh tại World Cup cũng là lúc các WAGs bắt đầu trở thành tiêu điểm.

Sau chiến thắng nhọc nhằn 1-0 trước Paraguay, nhóm người thân cầu thủ dùng bữa tối tại khách sạn Brenners Park. Nhưng buổi tối nhanh chóng biến thành một cuộc vui kéo dài đến tận sáng.

Những buổi tiệc tùng của WAG Anh ở World Cup 2006

Điểm đến nổi tiếng nhất chính là quán bar Garibaldi’s – nơi sau này đi vào lịch sử bóng đá Anh. Tại đây, các WAGs đã tiêu thụ nhiều chai champagne Moët & Chandon, cocktail, vodka pha Red Bull cùng hàng loạt loại đồ uống khác trước khi rời đi lúc hơn 3 giờ sáng.

Điều khiến câu chuyện bùng nổ là hóa đơn chi tiết nhanh chóng xuất hiện trên mặt báo Anh. Những hình ảnh các WAGs tiệc tùng, nhảy múa và tận hưởng cuộc sống xa hoa ngay giữa World Cup trở thành đề tài nóng hổi suốt nhiều tuần.

Chưa dừng lại ở đó, chỉ một ngày sau, các WAGs tiếp tục gây chú ý bằng một cuộc mua sắm rầm rộ tại Baden-Baden. Báo chí Đức ước tính nhóm này đã chi tới khoảng 80.000 euro trong chưa đầy một giờ cho quần áo hàng hiệu, giày dép và kính mát.

Các tờ báo lá cải không bỏ lỡ cơ hội biến câu chuyện thành một hiện tượng văn hóa. Hình ảnh những chiếc thẻ tín dụng liên tục được quẹt tại các cửa hàng xa xỉ đã góp phần định hình khuôn mẫu WAGs trong mắt công chúng suốt nhiều năm sau đó.

Tuyển Anh sa sút, WAGs trở thành “vật tế thần”

Khi tuyển Anh thi đấu không thuyết phục, làn sóng chỉ trích nhanh chóng hướng về Baden-Baden.

Nhiều chuyên gia và cựu cầu thủ cho rằng sự hiện diện quá nổi bật của WAGs đã khiến đội tuyển mất tập trung. Cựu HLV Bobby Robson thậm chí ví World Cup như một cuộc chiến, nơi các cầu thủ cần tạm gác gia đình sang một bên để tập trung hoàn toàn cho nhiệm vụ quốc gia.

Dàn WAG tuyển Anh trở thành tâm điểm tại World Cup 2006

Bất cứ màn trình diễn nhạt nhòa nào của tuyển Anh cũng kéo theo những bài báo đặt câu hỏi về ảnh hưởng của các buổi tiệc, các cuộc mua sắm và sự chú ý quá mức từ truyền thông.

Tuy nhiên, không phải ai cũng đồng tình với quan điểm đó.

Joe Cole, một trong những cầu thủ chơi tốt nhất của tuyển Anh tại giải đấu, khẳng định việc gặp gỡ người thân giúp cầu thủ duy trì cảm giác bình thường giữa môi trường áp lực khổng lồ của World Cup.

Theo anh, thật vô lý khi coi bạn gái hay gia đình là nguyên nhân khiến đội tuyển chơi không tốt. Trên thực tế, các cầu thủ Premier League vẫn thường xuyên gặp người thân trong suốt mùa giải mà không ảnh hưởng đến phong độ thi đấu.

Dù vậy, khi tuyển Anh tiếp tục chật vật vượt qua Ecuador rồi bị Bồ Đào Nha loại trên chấm luân lưu, những tranh cãi xung quanh WAGs càng trở nên dữ dội hơn.

Di sản kéo dài suốt hai thập kỷ

Đêm tiệc cuối cùng tại Garibaldi’s diễn ra ngay trước trận tứ kết gặp Bồ Đào Nha. Một ngày sau, Rooney nhận thẻ đỏ, tuyển Anh thất bại trên chấm phạt đền và hành trình World Cup kết thúc.

Từ đó, Baden-Baden trở thành biểu tượng cho sự thất bại của “Thế hệ Vàng”.

Đến nay, WAG tuyển Anh năm 2006 vẫn là "huyền thoại"

Những tiết lộ xuất hiện trong các cuốn tự truyện sau này càng khiến câu chuyện thêm phần huyền thoại. Jamie Carragher kể rằng Liên đoàn Bóng đá Anh từng nhiều lần liên hệ với anh liên quan đến các sự cố xảy ra trong những phòng khách sạn đặt dưới tên mình. Rio Ferdinand sau đó gọi toàn bộ câu chuyện WAGs ở Baden-Baden là “một gánh xiếc”.

Hệ quả đến rất nhanh. Tại World Cup 2010, HLV Fabio Capello áp đặt các quy định nghiêm ngặt đối với việc tiếp xúc giữa cầu thủ và người thân. Nhưng tuyển Anh vẫn gây thất vọng và thậm chí còn thi đấu tệ hơn bốn năm trước.

Điều đó khiến nhiều người bắt đầu đặt câu hỏi: liệu WAGs có thực sự là nguyên nhân khiến tuyển Anh thất bại, hay chỉ đơn giản trở thành mục tiêu dễ bị đổ lỗi?

Hai mươi năm sau, bóng đá Anh đã thay đổi đáng kể. Thế hệ cầu thủ dưới thời Gareth Southgate có cuộc sống riêng tư kín đáo hơn, nhiều người gắn bó với bạn đời từ thuở thiếu thời và tránh xa ánh đèn của giới giải trí.

Tuy nhiên, di sản của Baden-Baden vẫn còn nguyên giá trị. Chính mùa hè năm 2006 đã biến thuật ngữ WAGs từ một khái niệm ít người biết đến thành một phần của văn hóa đại chúng toàn cầu. Nó thay đổi cách truyền thông nhìn nhận đời sống ngoài sân cỏ của các cầu thủ và tạo ra một hiện tượng kéo dài suốt nhiều thập kỷ.

Dù tuyển Anh không thể chấm dứt cơn khát danh hiệu năm ấy, Baden-Baden vẫn đi vào lịch sử theo cách rất riêng: như nơi bóng đá, người nổi tiếng và truyền thông đại chúng hòa trộn để tạo nên một trong những câu chuyện đáng nhớ nhất của các kỳ World Cup.