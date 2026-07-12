Sao Thụy Sĩ Embolo òa khóc vì thẻ đỏ vô duyên, Argentina lại hưởng lợi nhờ VAR

Phút 72 trận đấu giữa Argentina và Thụy Sĩ, Embolo ngã xuống sân ở khu vực giữa sân sau pha va chạm với Leandro Paredes.

Khoảnh khắc VAR xác định Embolo "ăn vạ"

Ban đầu, trọng tài chính Joao Pinheiro rút thẻ vàng cho Paredes vì ​​pha phạm lỗi. Tuy nhiên sau đó, "vua áo đen" người Bồ Đào Nha tham khảo màn hình VAR ngoài sân và sau khi xem xét, ông xác định rằng Paredes không hề có va chạm.

Kết quả, thẻ vàng dành cho Paredes được hủy bỏ, thay vào đó Embolo nhận thẻ vàng thứ hai trong trận đấu vì lỗi ăn vạ, tương đương thẻ đỏ. Trước khoảnh khắc nhận thẻ đỏ, Embolo không thể kiềm chế cảm xúc và bật khóc nức nở.

Tiền đạo này có lẽ sẽ phải ân hận rất nhiều. Dù Thụy Sĩ kiên cường chiến đấu và đưa Argentina vào hiệp phụ, họ vẫn chấp nhận thất bại 1-3 chung cuộc vì những pha lập công trong hiệp phụ của Julian Alvarez (112') và Lautaro Martinez (120+1').

Trọng tài chính Joao Pinheiro rút lại thẻ vàng cho Paredes và "tặng" cho Embolo, tương đương thẻ đỏ bởi trước đó anh đã nhận một thẻ vàng

Embolo và các cầu thủ Thụy Sĩ sững sờ trước quyết định này

Tiền đạo thuộc biên chế CLB Rennes òa khóc, còn Thụy Sĩ chấp nhận thất bại 1-3