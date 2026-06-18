Nóng bảng xếp hạng World Cup: ĐT Anh tạm chiếm ngôi đầu, Bồ Đào Nha lo xuống cuối bảng

ĐT Anh tạm chiếm ngôi đầu

Tuyển Anh trải qua ngày thi đấu thăng hoa khi chạm trán Croatia. Trong hiệp một, đôi bên liên tục rượt đuổi tỷ số. "Tam sư" có 2 lần vươn lên dẫn trước khi Kane lập cú đúp bàn thắng, nhưng Croatia gỡ hòa ngay trong 45 phút thi đấu đầu tiên.

Tuyển Anh khiến tất cả thán phục

Nhưng sang hiệp hai, tuyển Anh đã có tới 2 bàn thắng khi Bellingham và Rashford điền tên lên bảng điện tử. Trong khi đó, Croatia bất lực trong việc chọc thủng lưới của Pickford, qua đó chấp nhận thua 2-4.

Trận thắng này của tuyển Anh giúp họ tạm vươn lên ngôi đầu bảng L World Cup 2026. Trong khi đó, Croatia xuống cuối bảng. Bảng đấu này vẫn còn Ghana và Panama chưa thi đấu nên có lẽ thứ hạng của ĐT Anh và Croatia còn thay đổi.

Bảng xếp hạng bảng L

Bồ Đào Nha lo xuống cuối bảng

Nhìn sang Bồ Đào Nha, họ có ngày thi đấu thất vọng khi chạm trán CHDC Congo. Ronaldo và các đồng đội ghi bàn mở điểm từ sớm, nhưng cuối cùng lại kết thúc trận đấu với trận hòa 1-1 đáng quên. Ronaldo vốn được kỳ vọng tỏa sáng, cuối cùng lại tịt ngòi hoàn toàn.

Với tình hình này, Bồ Đào Nha có nguy cơ tụt xuống vị trí cuối bảng K. Hiện họ tạm xếp thứ 2, nhưng Colombia và Uzbekistan chưa ra sân.

Bồ Đào Nha đá quá tệ

Trong trường hợp Colombia và Uzbekistan hòa nhau trong trận đấu có từ 4 bàn thắng trở lên, Bồ Đào Nha sẽ tụt xuống vị trí cuối bảng K.

Việc mất 3 điểm trước CHDC Congo là lời cảnh báo thực sự tới Bồ Đào Nha. Hành trình chinh phục ngôi vương World Cup của đội bóng này diễn ra không hề dễ dàng.

Bảng xếp hạng bảng K hiện tại