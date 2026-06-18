Ronaldo lộ thống kê thảm họa, HLV Bồ Đào Nha bị chỉ trích vì không dám thay CR7

HLV Bồ Đào Nha bị chỉ trích vì giữ Ronaldo đến hết trận

ĐT Bồ Đào Nha đã có màn ra quân đáng quên ở bảng K World Cup 2026 khi bị CHDC Congo cầm hòa 1-1. Chính vì vậy, HLV Roberto Martinez hứng chịu nhiều chỉ trích từ giới chuyên môn, đặc biệt liên quan đến việc sử dụng Cristiano Ronaldo.

Ronaldo gây thất vọng nhưng vẫn được HLV Martinez giữ lại hết trận

Bình luận trên BBC Radio 5 Live, cựu tiền đạo ĐT Anh Chris Sutton đã công khai chỉ trích quyết định của nhà cầm quân người Tây Ban Nha. Sutton đặc biệt phản ứng khi tiền đạo Goncalo Ramos được tung vào sân ở phút 83, nhưng người phải rời sân lại là tiền vệ Vitinha thay vì Ronaldo:

"Đó là quyết định đáng xấu hổ của Roberto Martinez. Có phải tất cả chúng ta đang xem một trận đấu tệ hại khác với Martinez không? Ông ấy sợ phải thay Ronaldo ra sân. Ông ấy không thực sự là người quản lý đội bóng. Ronaldo có thể ghi bàn thắng quyết định, nhưng trận đấu đã vượt khỏi tầm ảnh hưởng của cậu ấy từ lâu rồi".

Không chỉ Chris Sutton, cựu tiền đạo Wayne Rooney, người có nhiều năm thi đấu cùng Ronaldo tại MU, cũng không hài lòng với màn trình diễn của Bồ Đào Nha. Rooney cho rằng các cầu thủ cần hỗ trợ Ronaldo hiệu quả hơn:

“Trận đấu đầu tiên ở vòng bảng luôn rất quan trọng và với những gì Bồ Đào Nha thể hiện, tôi muốn thấy nhiều năng lượng hơn từ họ. Tôi muốn thấy nhiều cầu thủ giàu thể lực hơn trong đội hình. Tôi muốn thấy các cầu thủ băng lên vượt qua Ronaldo trong nhiều tình huống. Tôi nghĩ đây là màn trình diễn tệ của Bồ Đào Nha".

Thống kê thảm họa của Ronaldo ở các giải đấu lớn

Trong trận đấu đánh dấu lần thứ 6 tham dự World Cup, Ronaldo thi đấu mờ nhạt và gặp nhiều khó khăn trước lối chơi đầy sức mạnh của CHDC Congo. Càng sốc hơn nếu biết, CR7 đã trải qua 10 trận "tịt ngòi" ở các giải đấu lớn. Chính xác hơn, lần cuối cùng anh "nổ súng" là pha lập công trên chấm phạt đền trong trận Bồ Đào Nha thắng Ghana 3-2 tại vòng bảng World Cup 2022.

Dù vẫn đánh giá cao đẳng cấp của Ronaldo, Sutton cho rằng tầm ảnh hưởng của ngôi sao 41 tuổi hiện khác trước rất nhiều và khuyên HLV Martinez nên dứt khoát hơn trong việc sử dụng Ronaldo: “Ronaldo là cầu thủ xuất sắc. Trước đây cậu ấy từng là người tổ chức lối chơi, nhưng bây giờ cậu ấy là mẫu tiền đạo săn bàn cũng như có ảnh hưởng rất lớn trong đội bóng.

Tuy nhiên tôi không hiểu một số quyết định của Martinez. Ronaldo gần như đứng ngoài cuộc chơi và trận đấu đã trôi qua mà không có nhiều tác động từ cậu ấy. Martinez cần đủ dũng cảm để thực sự trở thành huấn luyện viên trưởng. Hiện tại ông ấy không phải người có tiếng nói quyết định ở Bồ Đào Nha và đó chính là vấn đề của họ".