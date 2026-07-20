Ngôi sao chung kết World Cup: Messi gần như mất dạng, Yamal lên đỉnh thế giới

Trận chung kết World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha - Argentina có tiêu điểm trước trận là cuộc đối đầu giữa Lamine Yamal - Lionel Messi. Dù vậy hai cầu thủ đã trải qua những giờ phút khó khăn theo những cách khác nhau.

Yamal đã có điều kiện tỏa sáng trong khi Messi không có bóng để chơi

Messi gần như không có nổi bóng trước các cầu thủ TBN do họ chơi kiểm soát quá tốt. Khi Messi có bóng, anh thường lùi sâu về sân nhà để tham gia lấy bóng, và một cơ hội hiếm hoi cho M10 lại là khi anh băng xuống phá bẫy việt vị nhưng không đủ nhanh để đón được bóng trước sự lao ra của thủ môn Unai Simon.

Trong khi đó, Yamal thường xuyên đối đầu với 2 cầu thủ Argentina một lúc và anh không thể cắt vào trong để dứt điểm vì phía Argentina ưu tiên chặn anh làm điều đó. Thay vào đó, Yamal buộc phải có những tình huống đưa bóng xuống sát biên rồi tạt vào. Trong một lần anh đưa được bóng vào, Ferran Torres đã đánh đầu thẳng vào thủ môn Emiliano Martinez.

Cơ hội dứt điểm cho Yamal đã có trong hiệp 1 sau một pha chạy chỗ xuống từ đường chuyền của đồng đội, nhưng góc sút quá hẹp và số 19 cũng dứt điểm không tốt. Bóng đã chạm Lisandro Martinez đổi hướng nhưng rốt cuộc vẫn đập người thủ môn Emiliano Martinez khiến Argentina thoát nguy.

Yamal rốt cuộc đã đóng góp vào bàn thắng quyết định của trận đấu, một cú nhả bóng ra cho Pedro Porro tạt vào, và Nico Williams đánh đầu ngược ra cho Ferran Torres ghi bàn ở phút 106. Trong thời gian còn lại của hiệp phụ, Messi và các đồng đội phải tràn lên dù chỉ còn 10 người sau thẻ đỏ của Enzo Fernandez, nhưng Messi chỉ để lại dấu ấn là một cú sút bị Mikel Merino anh dũng cản phá.

Chức vô địch World Cup này có thể được xem là một sự chuyển giao quyền lực từ Messi sang Yamal. Nhưng thực tế, đây là trận đấu cho thấy sức mạnh tập thể của người TBN đã đạt tới tối đa, và một mình Messi, lẫn sự nỗ lực của thủ môn Emiliano Martinez, cũng không thể cưỡng lại được.