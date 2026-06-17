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World Cup 2026

Trực tiếp bóng đá Argentina - Algeria: Nhà vua xuất trận (World Cup)

Sự kiện: World Cup 2026 Đội tuyển Argentina Lionel Messi

(8h, 17/6, bảng J) Argentina bước vào World Cup 2026 với mục tiêu bảo vệ ngôi vương và hoàn tất chương cuối trong sự nghiệp World Cup của Lionel Messi. Tuy nhiên, Algeria hứa hẹn sẽ mang đến không ít thử thách cho nhà đương kim vô địch ngay trận ra quân.

   

World Cup | 8h, 17/6 | Arrowhead

Argentina
Trực tiếp bóng đá Argentina - Algeria: Nhà vua xuất trận (World Cup) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Argentina - Algeria: Nhà vua xuất trận (World Cup) - 1
Algeria
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Argentina - Algeria: Nhà vua xuất trận (World Cup) - 1
E.Martinez, Molina, Romero, L. Martinez, Tagliafico, De Paul, Enzo Fernández, Mac Allister, Messi, Alvarez, Gonzalez
Trực tiếp bóng đá Argentina - Algeria: Nhà vua xuất trận (World Cup) - 1
Zidane, Belghali, Belaid, Bensebaini, Ait-Nouri, Zerrouki, Boudaoui, Mahrez, Aouar, Chaibi, Gouiri

Hành trình bảo vệ ngai vàng của Argentina

Argentina trở lại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh với sứ mệnh bảo vệ ngôi vương

Argentina trở lại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh với sứ mệnh bảo vệ ngôi vương

Sau chức vô địch World Cup 2022, Argentina trở lại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh với sứ mệnh bảo vệ ngôi vương, điều chỉ Italia và Brazil từng làm được trong lịch sử. World Cup 2026 cũng đánh dấu lần thứ 6 và nhiều khả năng là cuối cùng Lionel Messi góp mặt ở sân chơi này.

Dưới sự dẫn dắt của Lionel Scaloni, Argentina vẫn duy trì tinh thần đoàn kết đã giúp họ chinh phục World Cup và hai kỳ Copa America. Dù Messi đã lớn tuổi và vấn đề thể lực là dấu hỏi, đội bóng Nam Mỹ vẫn sở hữu lực lượng chất lượng cùng phong độ ấn tượng với 7 chiến thắng liên tiếp và chỉ thủng lưới 1 bàn trong chuỗi trận đó.

Algeria sẵn sàng gây khó dễ

Algeria không được đánh giá cao bằng Argentina nhưng là đối thủ rất khó chịu nhờ lối chơi kỷ luật và hàng thủ chắc chắn. Đại diện châu Phi giữ sạch lưới 4 trận liên tiếp và chỉ nhận 8 bàn thua trong suốt chiến dịch vòng loại World Cup 2026.

Dù Argentina vượt trội về đẳng cấp và giá trị đội hình, trận mở màn được dự báo sẽ diễn ra chặt chẽ và ít bàn thắng. Algeria đủ khả năng tạo ra thế trận khó chịu, nhưng với bản lĩnh của nhà đương kim vô địch, Argentina vẫn được kỳ vọng giành kết quả thuận lợi để khởi đầu hành trình bảo vệ cúp vàng thế giới.

Sao Chelsea muốn "soán ngôi" Messi ở ĐT Argentina, quyết bảo vệ ngôi vương World Cup
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Theo Tiến Tài ([Tên nguồn])

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-16/06/2026 22:55 PM (GMT+7)
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