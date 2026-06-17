Trực tiếp bóng đá Argentina - Algeria: Nhà vua xuất trận (World Cup)

World Cup | 8h, 17/6 | Arrowhead Argentina 0 - 0 Algeria (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Argentina vs Algeria Algeria Điểm E.Martinez Molina Romero L. Martinez Tagliafico De Paul Enzo Fernández Mac Allister Messi Alvarez Gonzalez Điểm Zidane Belghali Belaid Bensebaini Ait-Nouri Zerrouki Boudaoui Mahrez Aouar Chaibi Gouiri Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Argentina Argentina Algeria Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: E.Martinez, Molina, Romero, L. Martinez, Tagliafico, De Paul, Enzo Fernández, Mac Allister, Messi, Alvarez, Gonzalez Zidane, Belghali, Belaid, Bensebaini, Ait-Nouri, Zerrouki, Boudaoui, Mahrez, Aouar, Chaibi, Gouiri

Hành trình bảo vệ ngai vàng của Argentina

Argentina trở lại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh với sứ mệnh bảo vệ ngôi vương

Sau chức vô địch World Cup 2022, Argentina trở lại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh với sứ mệnh bảo vệ ngôi vương, điều chỉ Italia và Brazil từng làm được trong lịch sử. World Cup 2026 cũng đánh dấu lần thứ 6 và nhiều khả năng là cuối cùng Lionel Messi góp mặt ở sân chơi này.

Dưới sự dẫn dắt của Lionel Scaloni, Argentina vẫn duy trì tinh thần đoàn kết đã giúp họ chinh phục World Cup và hai kỳ Copa America. Dù Messi đã lớn tuổi và vấn đề thể lực là dấu hỏi, đội bóng Nam Mỹ vẫn sở hữu lực lượng chất lượng cùng phong độ ấn tượng với 7 chiến thắng liên tiếp và chỉ thủng lưới 1 bàn trong chuỗi trận đó.

Algeria sẵn sàng gây khó dễ

Algeria không được đánh giá cao bằng Argentina nhưng là đối thủ rất khó chịu nhờ lối chơi kỷ luật và hàng thủ chắc chắn. Đại diện châu Phi giữ sạch lưới 4 trận liên tiếp và chỉ nhận 8 bàn thua trong suốt chiến dịch vòng loại World Cup 2026.

Dù Argentina vượt trội về đẳng cấp và giá trị đội hình, trận mở màn được dự báo sẽ diễn ra chặt chẽ và ít bàn thắng. Algeria đủ khả năng tạo ra thế trận khó chịu, nhưng với bản lĩnh của nhà đương kim vô địch, Argentina vẫn được kỳ vọng giành kết quả thuận lợi để khởi đầu hành trình bảo vệ cúp vàng thế giới.