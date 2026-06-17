Trực tiếp bóng đá Áo - Jordan: Tân binh mơ địa chấn (World Cup)
(11h, 17/6, bảng J) Áo bước vào World Cup 2026 với nhiều kỳ vọng sau khi giành vé trực tiếp đầy kịch tính và vừa gia hạn hợp đồng với HLV Ralf Rangnick. Trong khi đó, Jordan lần đầu góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh và quyết tâm tạo nên bất ngờ.
World Cup | 11h, 17/6, bảng J | Levi's
Điểm
Pentz
Posch
Danso
Alaba
Mwene
Laimer
Seiwald
Wimmer
Sabitzer
Schmid
Arnautovic
Điểm
Abulaila
Nasib
Al-Arab
Abu Hashish
Al-Rawabdeh
Sadeh
Jamous
Al-Rashdan
Al-Taamari
Olwan
Abu Zrayq
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Cột mốc mới của Áo dưới thời Rangnick
Ngay trước thềm World Cup 2026, HLV Ralf Rangnick đã gia hạn hợp đồng với ĐT Áo đến năm 2028, đánh dấu bước tiến mới trong mối quan hệ giữa đôi bên. Trận gặp Jordan cũng là lần đầu tiên Áo trở lại sân chơi World Cup sau 28 năm vắng bóng.
Đội bóng châu Âu giành vé trực tiếp tới Bắc Mỹ nhờ bàn thắng muộn của Michael Gregoritsch ở vòng loại. Dưới thời Rangnick, Áo sở hữu lối chơi pressing giàu năng lượng và ngày càng hoàn thiện, qua đó được đánh giá nhỉnh hơn Jordan trong cuộc cạnh tranh 3 điểm quan trọng tại bảng J.
Jordan mơ tạo bất ngờ trong lần đầu dự World Cup
Lần đầu tiên góp mặt tại World Cup, Jordan mang theo tâm thế thoải mái của một đội bóng không chịu nhiều áp lực. Dưới sự dẫn dắt của Jamal Sellami, đại diện châu Á gây ấn tượng bằng hệ thống phòng ngự phản công kỷ luật cùng khả năng tổ chức đội hình chặt chẽ.
Tuy nhiên, kinh nghiệm thi đấu ở các giải đấu lớn vẫn là hạn chế của Jordan. Bên cạnh đó, thành tích 2 hòa và 2 thua trong 4 trận giao hữu gần nhất cho thấy họ chưa có sự chuẩn bị tốt nhất. Dù vậy, Jordan vẫn được kỳ vọng sẽ gây ra không ít khó khăn cho Áo trong trận ra
Chức vô địch World Cup 2022 từng được xem là cái kết hoàn hảo cho sự nghiệp lẫy lừng của Lionel Messi. Thế nhưng bốn năm sau, siêu sao người Argentina...
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-16/06/2026 22:55 PM (GMT+7)