Trực tiếp bóng đá Áo - Jordan: Tân binh mơ địa chấn (World Cup)

World Cup | 11h, 17/6, bảng J | Levi's Áo 0 - 0 Jordan (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Áo vs Jordan Jordan Điểm Pentz Posch Danso Alaba Mwene Laimer Seiwald Wimmer Sabitzer Schmid Arnautovic Điểm Abulaila Nasib Al-Arab Abu Hashish Al-Rawabdeh Sadeh Jamous Al-Rashdan Al-Taamari Olwan Abu Zrayq Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Áo Áo Jordan Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Pentz, Posch, Danso, Alaba, Mwene, Laimer, Seiwald, Wimmer, Sabitzer, Schmid, Arnautovic Abulaila, Nasib, Al-Arab, Abu Hashish, Al-Rawabdeh, Sadeh, Jamous, Al-Rashdan, Al-Taamari, Olwan, Abu Zrayq

Cột mốc mới của Áo dưới thời Rangnick

Ngay trước thềm World Cup 2026, HLV Ralf Rangnick đã gia hạn hợp đồng với ĐT Áo đến năm 2028, đánh dấu bước tiến mới trong mối quan hệ giữa đôi bên. Trận gặp Jordan cũng là lần đầu tiên Áo trở lại sân chơi World Cup sau 28 năm vắng bóng.

Đội bóng châu Âu giành vé trực tiếp tới Bắc Mỹ nhờ bàn thắng muộn của Michael Gregoritsch ở vòng loại. Dưới thời Rangnick, Áo sở hữu lối chơi pressing giàu năng lượng và ngày càng hoàn thiện, qua đó được đánh giá nhỉnh hơn Jordan trong cuộc cạnh tranh 3 điểm quan trọng tại bảng J.

Jordan mơ tạo bất ngờ trong lần đầu dự World Cup

Lần đầu tiên góp mặt tại World Cup, Jordan mang theo tâm thế thoải mái của một đội bóng không chịu nhiều áp lực. Dưới sự dẫn dắt của Jamal Sellami, đại diện châu Á gây ấn tượng bằng hệ thống phòng ngự phản công kỷ luật cùng khả năng tổ chức đội hình chặt chẽ.

Tuy nhiên, kinh nghiệm thi đấu ở các giải đấu lớn vẫn là hạn chế của Jordan. Bên cạnh đó, thành tích 2 hòa và 2 thua trong 4 trận giao hữu gần nhất cho thấy họ chưa có sự chuẩn bị tốt nhất. Dù vậy, Jordan vẫn được kỳ vọng sẽ gây ra không ít khó khăn cho Áo trong trận ra