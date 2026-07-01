Mbappe ghi siêu phẩm đẳng cấp phá kỷ lục của Ronaldo, Olise bị cột dọc từ chối phũ phàng

Sức ép nghẹt thở được tuyển Pháp tạo ra ngay từ giai đoạn đầu trận. Ngay phút 20, Mbappe đã khiến mành lưới đối phương phải rung lên. Tiền đạo sinh năm 1998 thoát đi tốc độ để có cơ hội đối mặt thủ môn, sau đó chọc thủng lưới đối phương. Tiếc thay anh không được công nhận bàn thắng bởi mắc lỗi việt vị.

Cơ hội đáng tiếc nhất mà Mbappe bỏ lỡ diễn ra vào phút 32. Kounde căng ngang cực kỳ thuận lợi, đặt Mbappe vào trạng thái dứt điểm không bị ai kèm. Nhưng ngôi sao thuộc biên chế Real Madrid lại dứt điểm đưa bóng đi trúng cột dọc ở tình huống đó.

Mbappe không hề đánh mất sự tự tin dù bỏ lỡ nhiều cơ hội. Phút 45, từ pha bóng Pháp tổ chức phối hợp đá phạt góc, anh đã độc diễn đầy ấn tượng trước hàng thủ đối phương. Sau đó, tiền đạo này sút bóng quyết đoán vào góc xa, ghi bàn mở điểm cho Pháp.

Mbappe thể hiện đẳng cấp cao

Mbappe đã tích lũy được 17 bàn thắng qua các kỳ World Cup. Anh chỉ kém kỷ lục ghi bàn vĩ đại nhất lịch sử của Messi khoảng cách 2 bàn. Trong cuộc đua vua phá lưới World Cup 2026, Mbappe cũng đeo bám Messi rất sát. Ngôi sao này nắm trong tay 5 bàn, kém "El Pulga" 1 bàn.

Chưa hết, Mbappe còn phá kỷ lục ghi bàn ở vòng knock-out World Cup. Cụ thể, anh có 9 bàn tại vòng đấu loại trực tiếp World Cup, vượt qua kỷ lục cũ của Ronaldo de Lima và Leonidas (cùng 8 bàn).

Trong khi Mbappe có thời khắc thăng hoa trong hiệp một, Olise cũng mang đến màn trình diễn "đắm say lòng người". Anh liên tục nhảy múa trước hàng thủ Thụy Điển và lỡ tới 2 siêu phẩm. Như vào phút 36, Olise tung người ngả bàn đèn dứt điểm cực kỳ đẹp mắt. Thật tiếc khi bóng dội thẳng cột dọc khung thành Thụy Điển.

Ở phút 45, Olise lại độc diễn và sút xa ấn tượng ngay trước vòng cấm Thụy Điển. Nhưng anh không thắng được thủ môn đối phương. Cũng chính từ pha bóng đó, Pháp được hưởng phạt góc và Mbappe ghi bàn mở tỷ số.