Cape Verde có điểm số lịch sử tại World Cup: Thủ môn "lên đồng", "Bò tót" khuất phục

ĐT Tây Ban Nha có trận ra quân tại World Cup 2026 và đối thủ của họ là Cape Verde. HLV De La Fuente quyết định để cặp cánh Williams - Yamal dự bị và thay vào đó là dùng Gavi cùng Ferran Torres. ĐT Tây Ban Nha vẫn chơi lấn lướt hơn hẳn nhưng không tìm được bàn thắng trong 45 phút đầu tiên.

Vozinha chơi cực kỳ hay trước Tây Ban Nha trong 45 phút đầu tiên

Nguyên nhân là họ vấp phải "tường đồng" do các cầu thủ Cape Verde. Hơn thế nữa, thủ môn Vozinha đang hóa thân thành "người nhện" trong khung thành. Chỉ riêng trong hiệp một, thủ thành này đã có tới 4 pha cứu thua và tất cả đều là những pha bóng đẳng cấp.

Đầu tiên cần nhắc tới là cú bay người đẩy bóng sau pha đánh đầu bồi ở cự ly gần của Oyarzabal. Ngay sau đó, Ferran Torres có cú sút chìm cực nhanh trong vòng cấm nhưng thủ thành đã bước sang tuổi 40 vẫn kịp thời đổ người bắt gọn.

Trước khi hiệp một kết thúc, Laporte suýt nữa mở tỉ số cho Tây Ban Nha với cú lắc đầu hiểm hóc về phía góc trái nhưng Vozinha tiếp tục sắm vai người hùng cho Cape Verde với pha bay người đẩy bóng chuẩn xác.

Vozinha bật khóc sau khi biết được nhận danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất trận"

Bước sang hiệp hai, Vozinha tiếp tục chỉ huy hàng thủ của Cape Verde đứng vững trước sóng gió do ĐT Tây Ban Nha tạo ra. Ngay cả khi thần đồng Lamine Yamal vào sân, đại diện tới từ châu Phi vẫn không hề nao núng với phong cách phòng ngự của mình.

Vozinha có thêm 3 pha cứu thua nữa cho Cape Verde trong hiệp hai. Thủ thành này chỉ có đúng 1 pha bóng phán đoán sai tình huống Oyarzabal sút thẳng thay vì tạt bóng. Nhưng đáng tiếc cho Tây Ban Nha, bóng lại không tìm vào khung thành đối thủ.

Như vậy là Cape Verde có điểm số lịch sử tại World Cup và thủ thành Vozinha đóng góp không nhỏ trong chiến công ấy. Thủ thành này sau đó được nhận danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất trận".