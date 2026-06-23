Nóng bảng xếp hạng World Cup: Pháp - Na Uy so kè quyết liệt, đấu "sinh tử" phân ngôi đầu

Tuyển Pháp đã thể hiện sức mạnh áp đảo khi chạm trán Iraq. Đoàn quân HLV Deschamps sớm có bàn mở điểm vào phút 14 khi Mbappe tung ra cú sút xa chuẩn xác.

Vào thời gian nghỉ giữa 2 hiệp, trận đấu phải tạm hoãn gần 2 giờ bởi lý do thời tiết xấu. Dẫu vậy, điều đó không hề làm ảnh hưởng đến tinh thần của tuyển Pháp.

Ở hiệp hai, tuyển Pháp ghi thêm 2 bàn nữa nhờ công của Mbappe và Dembele. Trong khi đó, Iraq tỏ ra hoàn toàn bất lực trước khung thành đối phương.

Tuyển Pháp tỏ ra quá mạnh so với Iraq

Chung cuộc, Pháp đánh bại Iraq với tỷ số 3-0. Kết quả đó giúp "Les Bleus" tạm vươn lên ngôi đầu bảng I World Cup 2026 với 6 điểm trong tay. Mbappe và các đồng đội còn sớm giành vé đến vòng 1/16 World Cup.

Tất nhiên Pháp chưa thể xác định được đối thủ của họ ở vòng 1/16 World Cup 2026. Họ còn đó 1 trận nữa gặp Na Uy ở lượt đấu cuối để phân định ngôi đầu (2h, 27/6).

Ở trận đấu sau đó, Na Uy cũng đã giành chiến thắng 3-2 trước Senegal để có cùng 6 điểm như Pháp, nhưng tạm xếp thứ 2 do kém chỉ số phụ.

Trong trường hợp Pháp cán đích ở vị trí nhất bảng I, họ sẽ gặp đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất thuộc các bảng C, D, F, G, H. Nếu "Les Bleus" xếp thứ 2, họ sẽ đấu đội nhì bảng E.