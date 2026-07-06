Nối gót Vozinha, thủ môn Nyland của Na Uy khiến các chân sút Brazil rơi lệ

World Cup 2026 là kỳ World Cup của nhiều thủ môn. Sau khi Vozinha khiến cả thế giới phải nhớ tên với hành trình tại Cape Verde, Orjan Nyland đã trở thành lý do vì sao Na Uy có thể vượt qua được Brazil ở vòng 1/8.

Nyland với pha cứu thua ngoạn mục nhất của trận đấu, tung người hất bóng đập cột dọc để cứu Na Uy khỏi một bàn phản lưới nhà ở phút 85

Thủ thành này đã phải đối mặt một cơ hội ghi bàn rõ rệt từ phía Brazil sau khi Ajer phạm lỗi với Cunha ở phút thứ 10, nhưng Nyland không bị lừa bởi trò đá penalty giật cục của Bruno Guimaraes và đã đánh bại tiền vệ của Newcastle. Trong phần còn lại của hiệp 1, thủ môn 35 tuổi này tiếp tục giải nguy cho Na Uy khi làm đổi hướng quả căng ngang cắt mặt cầu môn của Martinelli, và anh kết thúc hiệp 1 với pha dùng chân từ chối cơ hội dứt điểm của Vinicius.

Sang hiệp 2, thủ thành hiện đang thất nghiệp này kịp hạ tay phải xuống để cản phá cú vô-lê đổi hướng của Rayan, và anh băng ra hợp lý để khiến Endrick chích bóng ra ngoài trong một pha thoát xuống đối mặt. Sau khi Na Uy vượt lên dẫn trước nhờ công của Haaland phút 79, đến phút 85 Ajer đã có pha phá bóng vô tình khiến bóng bay về khung thành nhà, nhưng Nyland vẫn kịp lao về và tung người hết cỡ hất bóng bằng 1 tay đưa bóng dội cột dọc bật ra.

Na Uy giành chiến thắng 2-1 và Nyland dù vẫn chưa trận nào giữ sạch lưới ở World Cup này, anh đã khiến đội tuyển nhà lần đầu tiên vào tứ kết trong lịch sử World Cup. Và điều đáng nói là cũng như Vozinha, thủ thành này hiện đang thất nghiệp sau khi đã rời Sevilla.