Nhan sắc người đẹp từng thi Miss World, chiếm trọn ánh nhìn ở Nóng cùng World Cup

Sở hữu chiều cao lý tưởng 1m76 cùng tư duy nhạy bén của một sinh viên Ngoại thương, Ngô Thị Kiều Anh đang là một trong những gương mặt chiếm nhiều tình cảm của người hâm mộ tại chương trình Nóng cùng World Cup 2026 trong vai trò đại diện cho đội tuyển Úc.

Kiều Anh là đại diện fan tuyển Úc

Nhan sắc thăng hạng từ đấu trường Miss World Việt Nam

Trước khi làm bùng nổ sân khấu Nóng cùng World Cup 2026, Ngô Thị Kiều Anh đã là một cái tên quen thuộc với cộng đồng yêu mến các cuộc thi sắc đẹp. Tại sân chơi Miss World Vietnam 2025, người đẹp sinh năm 2004 đến từ cố đô Ninh Bình đã xuất sắc ghi tên mình vào Top 10 chung cuộc.

Với phong độ ổn định và tinh thần bứt phá mạnh mẽ ở giai đoạn nước rút, Kiều Anh không chỉ chinh phục khán giả bằng ngoại hình nổi bật mà còn bằng thực lực toàn diện. Cô sở hữu chiều cao ấn tượng, cân nặng 53 kg cùng số đo ba vòng chuẩn chỉnh là 79 - 64 - 93 cm.

Lợi thế hình thể vượt trội này đã giúp mỹ nữ cố đô giành một suất trong Top 5 Người đẹp Thời trang. Không dừng lại ở đó, khả năng lập luận sắc bén cùng bản lĩnh tự tin trước đám đông còn đưa cô thẳng tiến vào Top 4 Người đẹp Bản lĩnh, khẳng định vị thế của một thế hệ nhan sắc tri thức.

Sức hút khó cưỡng tại Nóng cùng World Cup 2026

Mang bệ phóng vững chắc từ Top 10 Miss World Việt Nam đến với sân chơi Nóng cùng World Cup 2026, Ngô Thị Kiều Anh nhanh chóng trở thành một trong những hot girl đại diện nhận được nhiều sự chú ý nhất. Khoác lên mình màu áo của đội tuyển Úc, người đẹp 22 tuổi lập tức chiếm trọn cảm tình của các tín đồ thể thao nhờ nhan sắc rạng rỡ và nguồn năng lượng tích cực.

Tại đây, Kiều Anh chứng minh cô không chỉ là một bóng hồng cổ vũ đơn thuần trên sóng truyền hình. Người đẹp khiến khán giả bất ngờ khi thể hiện năng khiếu vũ đạo uyển chuyển, nóng bỏng cùng thần thái tự tin, cuốn hút trong từng khung hình. Đặc biệt, sự thông minh và khả năng ứng biến linh hoạt trước ống kính máy quay đã giúp đại diện của đội tuyển Úc nhận được cơn mưa lời khen từ người xem.

Đáng chú ý, Kiều Anh còn thể hiện sự nghiêm túc và tôn trọng tuyệt đối đối với vai trò của mình khi dành thời gian tìm hiểu vô cùng kỹ lưỡng về lịch sử, phong độ cũng như các chiến thuật của đội bóng xứ sở chuột túi. Những chia sẻ sắc sảo, có chiều sâu của cô về bóng đá đã hoàn toàn phá vỡ định kiến "bình hoa di động", khẳng định chất riêng của một mỹ nữ đam mê thể thao chân chính.

Kiều Anh là một nhân tố cực kỳ năng động

Những hình ảnh đẹp về Ngô Thị Kiều Anh (Ảnh Facebook nhân vật)