Malen bùng nổ, san bằng kỷ lục tồn tại 66 năm

Donyell Malen đang trở thành hiện tượng tại Serie A sau màn trình diễn chói sáng trong chiến thắng 5-1 của Roma trước Parma. Tiền đạo người Hà Lan ghi tới 4 bàn thắng, qua đó nâng tổng số pha lập công tại giải đấu trong năm 2026 lên con số 26. Thành tích này giúp anh san bằng một cột mốc lịch sử đã tồn tại suốt 66 năm tại sân Olimpico.

Malen bùng nổ, san bằng kỷ lục tồn tại 66 năm

Theo thống kê của Opta, Malen trở thành cầu thủ thứ hai trong lịch sử Roma ghi được ít nhất 26 bàn thắng tại Serie A trong một năm dương lịch. Người đầu tiên làm được điều này là Pedro Manfredini, với thành tích tương tự vào năm 1960.

Đáng chú ý, Malen hiện chỉ còn cách kỷ lục ghi bàn trong một năm dương lịch của Roma đúng một pha lập công. Với sáu tuần còn lại của năm 2026, chân sút người Hà Lan hoàn toàn có cơ hội vượt qua cột mốc lịch sử và độc chiếm vị trí số một trong danh sách những cây săn bàn xuất sắc nhất của đội bóng tại Serie A.

Vượt mặt Kane, Raphinha và Mbappe về thành tích ghi bàn

Không chỉ tạo dấu ấn ở cấp độ câu lạc bộ, Malen còn gây bất ngờ khi vượt qua hàng loạt ngôi sao hàng đầu châu Âu về số bàn thắng ghi được tại giải vô địch quốc gia trong năm 2026. Theo số liệu được Tutto Mercato Web công bố, tiền đạo của Roma đang sở hữu thành tích vượt trội so với những tên tuổi đình đám như Harry Kane, Raphinha và Kylian Mbappe.

Cụ thể, Kane, chân sút của Bayern Munich, ghi được 21 bàn thắng tại Bundesliga trong năm 2026. Raphinha cũng có cùng số pha lập công tại La Liga trong màu áo Barcelona, trong khi Mbappe mới ghi 19 bàn cho Real Madrid ở giải đấu hàng đầu Tây Ban Nha. Trong khi đó, Malen đã có tới 26 bàn thắng tại Serie A, nhiều hơn Kane và Raphinha 5 bàn, đồng thời bỏ xa Mbappe 7 bàn.

Vượt mặt Kane, Raphinha và Mbappe về thành tích ghi bàn

Khoảng cách này cho thấy hiệu suất săn bàn đáng kinh ngạc của tiền đạo người Hà Lan. Trong bối cảnh những ngôi sao hàng đầu châu Âu vẫn đang duy trì phong độ ấn tượng, Malen nổi lên như một trong những chân sút đáng chú ý nhất năm 2026.

Tìm thấy bến đỗ lý tưởng, Roma tính thưởng bằng hợp đồng mới

Phong độ hiện tại của Malen càng trở nên đáng chú ý khi anh mới chuyển đến Roma từ Aston Villa. Tiền đạo người Hà Lan ghi 14 bàn trong nửa sau mùa giải trước và tiếp tục duy trì hiệu suất ấn tượng ở mùa giải này, với 12 pha lập công sau 11 trận đấu.

Malen hiện dẫn đầu danh sách ghi bàn tại Serie A, nhiều hơn Gustavo Varela của Monza 3 bàn. Khả năng dứt điểm hiệu quả cùng sự ổn định giúp anh nhanh chóng trở thành nhân tố quan trọng trên hàng công đội bóng thủ đô Italia.

Malen sẽ bước sang tuổi 28 vào tháng 1 tới. Sau quãng thời gian chưa thể phát huy hết khả năng tại Anh, chân sút người Hà Lan dường như đã tìm được vị trí phù hợp nhất khi được chơi như một tiền đạo cắm thực thụ.

Chứng kiến sự tiến bộ của học trò, Roma muốn tưởng thưởng cho những đóng góp của anh bằng một bản hợp đồng mới. Hai bên hiện đã bắt đầu đàm phán, dù thỏa thuận hiện tại của Malen vẫn còn thời hạn đến năm 2030.