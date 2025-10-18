Kết quả thi đấu bóng đá cúp nhà Vua Tây Ban Nha 2026/27 mới nhất
Trân trọng giới thiệu tới độc giả kết quả Cúp nhà Vua Tây Ban Nha 2026/27.
KẾT QUẢ THI ĐẤU CÚP NHÀ VUA TÂY BAN NHA 2026/2027
|
Thời gian
|
Trận đấu
|
Trực tiếp
|
Cúp nhà vua Tây Ban Nha - vòng 1/64
|
28/10
00:30
|
Cuarte
|
Girona
|
28/10
01:00
|
Calamocha
|
CE Europa
|
28/10
01:00
|
Pinatar
|
Elche
|
28/10
01:00
|
Sestao
|
Espanyol
|
28/10
01:45
|
Castellonense
|
Almería
|
28/10
02:00
|
Atlético Tordesillas
|
Mirandés
|
28/10
02:00
|
Ciudad de Lucena
|
Rayo Majadahonda
|
28/10
02:00
|
Gimnástica Segoviana
|
Cultural Leonesa
|
28/10
02:00
|
Llanera
|
Ponferradina
|
28/10
02:00
|
RSD Alcalá
|
Las Palmas
|
28/10
02:30
|
Don Benito
|
CD Extremadura
|
28/10
02:30
|
Manresa
|
Sant Andreu
|
28/10
03:00
|
Alcázar
|
Málaga
|
28/10
03:00
|
Arosa SC
|
Pontevedra
|
28/10
03:00
|
Atlético Paso
|
Córdoba
|
28/10
03:00
|
Manacor
|
Villarreal
|
28/10
03:00
|
Recreativo Huelva
|
Rayo Vallecano
|
28/10
03:00
|
Tudelano
|
Zaragoza
|
29/10
01:00
|
Anaitasuna FT
|
Alavés
|
29/10
01:00
|
Coruxo FC
|
Zamora
|
29/10
01:00
|
Pamplona
|
Eibar
|
29/10
01:00
|
Peña
|
Huesca
|
29/10
01:00
|
Poblense
|
Ceuta
|
29/10
01:00
|
Portugalete
|
Real Unión
|
29/10
01:00
|
Tarancón
|
Levante
|
29/10
01:00
|
Utebo FC
|
Sabadell
|
29/10
02:00
|
Alcoyano
|
Mallorca
|
29/10
02:00
|
Amorebieta
|
UD Logroñés
|
29/10
02:00
|
CD Badajoz
|
Tenerife
|
29/10
02:00
|
Covadonga
|
Valladolid
|
29/10
02:00
|
Mijas Las Lagunas
|
Jaén
|
29/10
02:00
|
Numancia
|
Oviedo
|
29/10
02:00
|
Puertollano CF
|
Albacete
|
29/10
02:00
|
Trival Valderas
|
Leganés
|
29/10
02:30
|
Cieza
|
Granada
|
29/10
02:30
|
Deportiva Minera
|
FC Cartagena
|
29/10
02:30
|
Reus FCR
|
Barakaldo
|
29/10
02:30
|
Torrelavega
|
UD Ourense
|
03:00
|
Navalcarnero
|
Real Betis
|
29/10
03:00
|
Salamanca
|
Celta Vigo
|
29/10
03:00
|
Tavernes
|
Valencia
|
29/10
03:00
|
Xerez CD
|
Cádiz
|
30/10
01:00
|
Atlético Calatayud
|
Osasuna
|
30/10
01:00
|
Baleares
|
Eldense
|
30/10
01:00
|
Lebrijana
|
Getafe
|
30/10
01:00
|
San Sebastián de los Reyes
|
CD Coria
|
30/10
02:00
|
Antequera
|
Águilas FC
|
30/10
02:00
|
Conquense
|
Castellón
|
30/10
02:00
|
Guijuelo
|
Sporting Gijón
|
30/10
02:00
|
Laredo
|
Burgos CF
|
30/10
02:00
|
Real Ávila
|
Unionistas
|
30/10
02:00
|
Varea
|
Andorra
|
30/10
03:00
|
Auriense
|
Deportivo La Coruña
|
30/10
03:00
|
Hortaleza
|
Sevilla
|
30/10
03:00
|
Prat
|
Athletic Bilbao
|
30/10
03:00
|
Ribadesella CF
|
Racing Santander
Lưu ý: Lịch thi đấu có thể sẽ có những thay đổi
Trân trọng giới thiệu tới độc giả lịch thi đấu cúp nhà Vua Tây Ban Nha 2026/27.