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Kết quả thi đấu bóng đá cúp nhà Vua Tây Ban Nha 2026/27 mới nhất

Sự kiện: Đội tuyển Tây Ban Nha

Trân trọng giới thiệu tới độc giả kết quả Cúp nhà Vua Tây Ban Nha 2026/27.

KẾT QUẢ THI ĐẤU CÚP NHÀ VUA TÂY BAN NHA 2026/2027

Thời gian

Trận đấu

Trực tiếp

Cúp nhà vua Tây Ban Nha - vòng 1/64

28/10

00:30

Cuarte

Girona

28/10

01:00

Calamocha

CE Europa

28/10

01:00

Pinatar

Elche

28/10

01:00

Sestao

Espanyol

28/10

01:45

Castellonense

Almería

28/10

02:00

Atlético Tordesillas

Mirandés

28/10

02:00

Ciudad de Lucena

Rayo Majadahonda

28/10

02:00

Gimnástica Segoviana

Cultural Leonesa

28/10

02:00

Llanera

Ponferradina

28/10

02:00

RSD Alcalá

Las Palmas

28/10

02:30

Don Benito

CD Extremadura

28/10

02:30

Manresa

Sant Andreu

28/10

03:00

Alcázar

Málaga

28/10

03:00

Arosa SC

Pontevedra

28/10

03:00

Atlético Paso

Córdoba

28/10

03:00

Manacor

Villarreal

28/10

03:00

Recreativo Huelva

Rayo Vallecano

28/10

03:00

Tudelano

Zaragoza

29/10

01:00

Anaitasuna FT

Alavés

29/10

01:00

Coruxo FC

Zamora

29/10

01:00

Pamplona

Eibar

29/10

01:00

Peña

Huesca

29/10

01:00

Poblense

Ceuta

29/10

01:00

Portugalete

Real Unión

29/10

01:00

Tarancón

Levante

29/10

01:00

Utebo FC

Sabadell

29/10

02:00

Alcoyano

Mallorca

29/10

02:00

Amorebieta

UD Logroñés

29/10

02:00

CD Badajoz

Tenerife

29/10

02:00

Covadonga

Valladolid

29/10

02:00

Mijas Las Lagunas

Jaén

29/10

02:00

Numancia

Oviedo

29/10

02:00

Puertollano CF

Albacete

29/10

02:00

Trival Valderas

Leganés

29/10

02:30

Cieza

Granada

29/10

02:30

Deportiva Minera

FC Cartagena

29/10

02:30

Reus FCR

Barakaldo

29/10

02:30

Torrelavega

UD Ourense

03:00

Navalcarnero

Real Betis

29/10

03:00

Salamanca

Celta Vigo

29/10

03:00

Tavernes

Valencia

29/10

03:00

Xerez CD

Cádiz

30/10

01:00

Atlético Calatayud

Osasuna

30/10

01:00

Baleares

Eldense

30/10

01:00

Lebrijana

Getafe

30/10

01:00

San Sebastián de los Reyes

CD Coria

30/10

02:00

Antequera

Águilas FC

30/10

02:00

Conquense

Castellón

30/10

02:00

Guijuelo

Sporting Gijón

30/10

02:00

Laredo

Burgos CF

30/10

02:00

Real Ávila

Unionistas

30/10

02:00

Varea

Andorra

30/10

03:00

Auriense

Deportivo La Coruña

30/10

03:00

Hortaleza

Sevilla

30/10

03:00

Prat

Athletic Bilbao

30/10

03:00

Ribadesella CF

Racing Santander

Lưu ý: Lịch thi đấu có thể sẽ có những thay đổi

Lịch thi đấu CÚP NHÀ VUA TÂY BAN NHA 2026/2027 mới nhất
Lịch thi đấu CÚP NHÀ VUA TÂY BAN NHA 2026/2027 mới nhất

Trân trọng giới thiệu tới độc giả lịch thi đấu cúp nhà Vua Tây Ban Nha 2026/27.

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Theo Q.H ([Tên nguồn])

Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/ket-qua-thi-dau-bong-da-cup-nha-vua-tay-b...

-18/10/2025 02:40 AM (GMT+7)
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