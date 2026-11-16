Yamal và bài học kiểm soát cảm xúc sau trận Tây Ban Nha thua tuyển Anh 2-3

Lamine Yamal trở thành tâm điểm trong trận Tây Ban Nha thua Anh 2-3 tại Nations League ngày 15/11, với chiếc thẻ vàng vì tranh cãi cùng trọng tài và màn đối đầu căng thẳng với Elliot Anderson. Ngôi sao 19 tuổi vẫn chơi nổi bật, nhưng cách anh thể hiện sự bực tức trên sân khiến nhiều người lo ngại về khả năng kiểm soát cảm xúc trước sức ép ngày càng lớn.

Yamal còn nhiều điều cần học hỏi ở tuổi 19

Yamal nổi nóng trước lối chơi quyết liệt của tuyển Anh

Tây Ban Nha bị dẫn 3-0 sau 57 phút khi tuyển Anh liên tục gây sức ép, tranh chấp quyết liệt ở giữa sân và tận dụng tốt những tình huống phản công. Yamal gặp nhiều khó khăn bên cánh phải, nơi các hậu vệ đối phương thường xuyên áp sát, hạn chế khoảng trống để anh ngoặt bóng vào trung lộ bằng chân trái.

Phút 58, Yamal nhận thẻ vàng vì tranh cãi với trọng tài. Anh cho rằng mình đã bị phạm lỗi trước khi tuyển Anh ghi bàn thứ 3. Đến phút 63, Elliot Anderson kéo ngã Yamal khi cầu thủ Tây Ban Nha có cơ hội đối mặt thủ môn và phải nhận thẻ đỏ. Yamal sau đó còn có cử chỉ khiêu khích tiền vệ người Anh lúc đối phương rời sân.

Những pha phạm lỗi và tranh chấp quyết liệt sẽ ngày càng xuất hiện nhiều hơn khi đối thủ tìm cách ngăn Yamal phát huy kỹ thuật. Tuy nhiên, việc tranh cãi với trọng tài hay khiêu khích đối phương có thể khiến anh nhận thêm những án phạt không đáng có, đặc biệt trong các trận đấu căng thẳng.

Bị kèm chặt, Yamal vẫn biết cách tạo khác biệt

Tây Ban Nha vùng lên sau khi được chơi hơn người. Mikel Oyarzabal rút ngắn tỷ số từ chấm phạt đền ở phút 65, trước khi Yamal kiến tạo để Nico Williams ghi bàn ở phút 75, thắp lại hy vọng giành điểm cho đội chủ nhà.

Đoàn quân của HLV Luis de la Fuente kiểm soát bóng 64%, tung ra 23 cú sút so với 9 của tuyển Anh. Tây Ban Nha tạo ra xG 2,73, nhỉnh hơn mức 2,28 của đối thủ, nhưng thủ môn James Trafford liên tục cứu thua, giúp đội bóng của Thomas Tuchel bảo vệ chiến thắng.

Dù thường xuyên bị áp sát, Yamal vẫn gây ra nhiều khó khăn cho hàng thủ Anh bằng tốc độ và kỹ thuật cá nhân. Anh khiến Anderson phải phạm lỗi trong tình huống nguy hiểm, đồng thời tạo cơ hội ghi bàn cho đồng đội. Khả năng tạo đột biến của ngôi sao Barcelona vẫn rất đáng sợ, ngay cả khi đối thủ dành nhiều sự chú ý cho anh.

Yamal cần biết cách kiềm chế cảm xúc

Yamal cần trưởng thành cùng tài năng

Sau 12 trận La Liga mùa 2026/27, Yamal đã ghi 10 bàn và có 8 kiến tạo tính đến ngày 8/11. Phong độ xuất sắc khiến cầu thủ 19 tuổi trở thành niềm hy vọng lớn của Barcelona và tuyển Tây Ban Nha, đồng thời phải chịu sự kỳ vọng rất cao trong mỗi lần ra sân.

HLV Hansi Flick và Luis de la Fuente sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc giúp Yamal giữ được sự tập trung, nhất là khi đối thủ liên tục áp sát, phạm lỗi và tìm cách khiến anh mất bình tĩnh. Một chiếc thẻ vàng vì tranh cãi có thể trở thành bất lợi lớn nếu xảy ra ở trận đấu quan trọng hơn.

Yamal đã sở hữu tài năng đủ sức định đoạt những trận cầu lớn. Điều anh cần cải thiện lúc này là giữ được cái đầu lạnh trước những pha bóng quyết liệt, để sự nóng nảy không trở thành điểm yếu mà đối thủ có thể khai thác.