Nhận định tỷ số phạt góc Anh vs Ghana (3h00 ngày 24/6, bảng L World Cup 2026): “Cửa trên” vượt trội?

Nhận định tỷ số phạt góc Anh vs Ghana

Trận Anh vs Ghana tại bảng L World Cup 2026 hứa hẹn là màn so tài có nhịp độ cao, đặc biệt ở khu vực hai biên. Cả hai đội đều khởi đầu thuận lợi, khi Anh thắng Croatia 4-2 còn Ghana vượt qua Panama 1-0, biến cuộc đối đầu này thành trận đấu quan trọng trong cuộc đua giành vé đi tiếp.

Xét riêng khía cạnh phạt góc, Anh là đội có nhiều cơ sở để vượt trội. Dưới thời Thomas Tuchel, “Tam sư” sở hữu nhiều cầu thủ tấn công biên giàu tốc độ và kỹ thuật như Bukayo Saka, Marcus Rashford, Anthony Gordon hay Noni Madueke. Khi gặp đối thủ có xu hướng phòng ngự thấp, Anh thường đẩy bóng ra cánh, tạo các pha căng ngang, tạt sớm hoặc phối hợp chồng biên. Đây là kiểu tấn công dễ dẫn tới các tình huống hậu vệ đối phương phá bóng hết đường biên ngang.

Anh vs Ghana. Ảnh: FPT Play

Ghana nhiều khả năng sẽ nhập cuộc thận trọng. Đại diện châu Phi có thể chọn khối đội hình trung bình thấp, ưu tiên bịt trung lộ và chờ cơ hội phản công bằng tốc độ của các mũi nhọn phía trên. Cách chơi này giúp Ghana hạn chế khoảng trống trước vòng cấm, nhưng cũng khiến họ phải chịu áp lực lớn ở hai hành lang. Nếu Anh kiểm soát bóng tốt và liên tục luân chuyển từ cánh này sang cánh kia, số quả phạt góc dành cho đội bóng châu Âu có thể tăng nhanh.

Một chi tiết đáng chú ý là Anh đã thắng ít nhất 8 quả phạt góc ở mỗi trong 4 trận quốc tế gần nhất, theo dữ liệu trước trận được Flashscore ghi nhận. Điều đó cho thấy xu hướng tấn công của Anh không chỉ tạo ra cơ hội dứt điểm, mà còn tạo ra sức ép liên tục khiến đối thủ phải phá bóng chịu phạt góc.

Ghana không phải đội hoàn toàn lép vế về thể lực hay tốc độ. Họ có thể kiếm được một vài quả phạt góc từ phản công, đặc biệt nếu các tiền đạo khai thác khoảng trống sau lưng hậu vệ biên Anh. Tuy nhiên, để duy trì số lượng phạt góc ngang ngửa Anh, Ghana cần giữ bóng và đưa đội hình lên cao thường xuyên, điều không dễ trước sức ép tuyến giữa của đối thủ.

Kịch bản dễ xảy ra là Anh kiểm soát thế trận, dồn bóng sang hai biên và tạo ra nhiều pha bóng chết. Nếu Ghana phòng ngự kiên cường, trận đấu càng có khả năng xuất hiện nhiều phạt góc, bởi các đường tạt và cú sút bị chặn sẽ lặp lại liên tục. Vì vậy, Anh được đánh giá sáng cửa hưởng nhiều phạt góc hơn, trong một trận đấu có tổng số phạt góc cao.

Đội hình dự kiến Anh vs Ghana:

Anh (4-2-3-1): Pickford; O'Reilly, Stones, Konsa, James; Rice, Anderson; Gordon, Bellingham, Saka; Kane

Ghana (4-3-3): Zigi; Mensah, Opoku, Adjetey, Senaya; Sulemana, Owusu, Yirenkyi; Semenyo, Ayew, Nuamah

Dự đoán: Anh được hưởng nhiều hơn Ghana trên 4 quả phạt góc. Trận đấu có trên 10 quả phạt góc.