Giai đoạn cuối năm sẽ là lúc mùa giải MLS khép lại và lúc này, Lionel Messi đang đứng trước khả năng cùng Inter Miami bị loại sớm ở vòng 1 playoff miền Đông. Miami đã thua 0-3 trước Columbus Crew ngay trên sân nhà ở trận thứ 1 và họ phải thắng trận thứ 2 (8h, 28/11) để kéo loạt đấu vào trận thứ 3, qua đó duy trì hy vọng bảo vệ thành công MLS Cup.

Tevez và Messi

Tuy nhiên Messi sẽ có một trận đấu rất được chú ý hơn. Truyền thông Argentina cho biết anh đã xác nhận sẽ tham gia trận đấu cuối cùng của Carlos Tevez trước khi Tevez “chính thức” treo giày, diễn ra ngày 20/12. Trận đấu sẽ được tổ chức trên sân La Bombonera, sân nhà của Boca Juniors và cũng là CLB anh đã trưởng thành trước khi trở về đây thi đấu cuối sự nghiệp.

Tevez thực tế đã không đá trận chuyên nghiệp nào từ tận năm 2021, đó là năm anh đã quyết định rời Boca sau khi bố anh mất vì Covid-19 và Tevez không còn động lực chơi bóng. “El Apache” từ đó tới nay đã có 3 công việc huấn luyện ở Rosario Central, Independiente và Talleres, nhưng phải tới bây giờ anh mới có một màn chia tay trọn vẹn trước các khán giả thân yêu.

Đã có một dàn ngôi sao và cựu danh thủ lừng lẫy đồng ý tham dự trận đấu này. Tevez sẽ có các đồng hương Leandro Paredes, Sergio Aguero, Martin Palermo và Gabriel Batistuta góp mặt, trong đó “Batigol” đồng ý mặc dù ông đã trải qua rất nhiều cơn đau đầu gối tới mức ông ghét bóng đá và chỉ dành thời gian cho golf và polo.

Các đồng đội ở các CLB Tevez đã từng khoác áo cũng sẽ đến, bao gồm Gianluigi Buffon, Arturo Vidal, Patrice Evra và Rio Ferdinand. Fan đang tò mò không biết Tevez có mời Park Ji Sung và Andrea Pirlo, nhất là Park Ji Sung từng là đồng đội chí thân cùng Tevez và Evra ở MU.

Ronaldo và Messi

Nhưng điều đáng chú ý nhất là Tevez đã gửi lời mời cho Cristiano Ronaldo, người cùng đoạt Cúp C1 và Premier League với Tevez và Rooney ở MU. Trái với những thông tin đã đăng tải (hồi tháng 9), Ronaldo thực tế chưa đồng ý dự trận đấu này, bởi anh còn phải xem lịch thi đấu của Al Nassr trước khi có câu trả lời.

Thách thức cho Tevez là Ronaldo sẽ phải xin phép Al Nassr được sang Argentina, do ngày đá trận chia tay sẽ có trận Al Nassr đá bán kết Siêu cúp Saudi Arabia. Trận này không thể hoãn, bởi vốn nó đã bị hoãn 1 lần trước đây. Nếu Al Nassr không có vấn đề với sự vắng mặt của CR7 thì anh có thể thoải mái lên đường.

Nếu Ronaldo đồng ý, khả năng Ronaldo và Messi đá chung 1 đội sẽ là cực kỳ hấp dẫn và là tâm điểm theo dõi của người hâm mộ. 2 huyền thoại sống này đã không biết bao lần là đối thủ của nhau nhưng chưa một lần chung chiến tuyến.

Đây sẽ là lần trở lại thi đấu ở Argentina đầu tiên cho Messi kể từ sau trận đấu chia tay của anh với ĐTQG. Nhưng đầu năm 2027, cụ thể là ngày 19/1/2027, Messi sẽ trở lại lần nữa khi cùng Inter Miami đến đá giao hữu gặp River Plate.