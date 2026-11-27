U17 Tây Ban Nha đã thắng cả 2 trận đã qua trước Fiji và Trung Quốc nên họ chỉ cần hòa cũng đủ nhất bảng, nhưng không vì thế mà đội bóng này chơi cợt nhả. Họ tạo ra thế ép sân gần như hoàn toàn và ở phút 18 Ebrima Tunkara, ngôi sao của đội B Barcelona, đã mở tỷ số cho U17 TBN sau khi thoát xuống đón đường phất từ giữa sân của Mayans.

U17 Tây Ban Nha chiếm ưu thế trong phần lớn trận đấu

U17 Tây Ban Nha tiếp tục thế tấn công nhưng họ bỏ lỡ khá nhiều, trong đó có 2 lần thủ môn Mouak trổ tài cứu thua cho phía U17 Morocco. Cuối hiệp 1 Tunkara có một pha đi bóng rất hay vào vòng cấm nhưng Yeremiah lại bỏ lỡ pha dọn cỗ của đồng đội.

Hiệp 2 chứng kiến U17 Tây Ban Nha chơi khá chậm và gần như nhường hẳn thế trận cho U17 Morocco, nhưng các cầu thủ Bắc Phi tỏ ra chật vật trong việc tìm ra đường vào khung thành đối phương. Phút 61, dự bị Trujillano đã thoát xuống không việt vị từ quả chọc khe và sửa bóng vào góc xa, gia tăng cách biệt 2 bàn cho U17 TBN.

U17 Morocco có cố gắng nhưng cơ hội tốt nhất của họ, một cú sút phạt cự ly khá gần ở phút 67, đã bị thủ môn Ponce của lò Real Madrid xuất thần cản phá. U17 TBN cũng có một số pha phản công rất nguy hiểm nhưng không tận dụng được, dù vậy thắng 2-0 đã giúp họ nhất bảng và có thành tích hoàn hảo từ đầu giải: 22 bàn thắng - 0 bàn thua.

Tỷ số trận đấu: U17 Morocco 0-2 U17 Tây Ban Nha.

Ghi bàn: Tunkara 18', Trujillano 61'

Đội hình xuất phát:

U17 Morocco: Mouak, Ezzarky, Bouahdadi, Soudi, Zinbi, Affas, El Antary, Hadidi, Laarej, El Aoud, Baha.

U17 Tây Ban Nha: Ponce, Exposito, Zamorano, Mayans, Pesquer, Sobral, Gomez, Juncadella, Tunkara, Emeka, Ramos.

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