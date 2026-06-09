Tỷ phú Ronaldo vượt mốc 2 tỷ USD, độc chiếm đỉnh cao thể thao thế giới

Đế chế được xây dựng từ hơn hai thập kỷ thống trị

Theo thống kê mới nhất của Forbes, Ronaldo đã chính thức vượt mốc 2 tỷ USD thu nhập từ sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp, trở thành vận động viên đầu tiên vẫn còn đang thi đấu đạt được thành tích tài chính phi thường này. Con số hơn 2 tỷ USD không chỉ bao gồm tiền lương, tiền thưởng và các khoản thu từ thành tích thi đấu, mà còn đến từ nguồn doanh thu ngoài sân cỏ vô cùng đồ sộ.

Ronaldo trở thành vận động viên thể thao đầu tiên cán mốc thu nhập 2 tỷ USD khi còn thi đấu

Cột mốc khủng của siêu sao người Bồ Đào Nha không phải là thành quả đến sau một đêm. Đó là kết tinh của hơn 20 năm thi đấu đỉnh cao, nơi mỗi chặng đường trong sự nghiệp đều góp phần tạo nên thứ được xem là đế chế tài chính vĩ đại nhất lịch sử thể thao.

Từ những ngày đầu trưởng thành tại Sporting Lisbon, Ronaldo nhanh chóng vươn mình thành ngôi sao toàn cầu trong màu áo Real Madrid. Sau đó là hành trình chinh phục Serie A cùng Juventus, màn tái hợp đầy cảm xúc với MU và hiện tại là bản hợp đồng hậu hĩnh với Al Nassr tại Saudi Arabia. Mỗi chương trong sự nghiệp của CR7 đều góp thêm một viên gạch vào khối tài sản khổng lồ mà anh đang sở hữu.

Trong nhiều năm qua, Ronaldo được xem là hình mẫu tiêu biểu về việc xây dựng và khai thác giá trị thương hiệu cá nhân. Các hợp đồng quảng cáo, tài trợ toàn cầu, thương hiệu thời trang, khách sạn, phòng tập thể hình cùng sức ảnh hưởng trên mạng xã hội đã giúp anh tạo ra nguồn thu khổng lồ bên cạnh bóng đá.

Ronaldo độc chiếm đỉnh cao bảng xếp hạng Forbes 2026

Không chỉ vượt mốc 2 tỷ USD thu nhập trong sự nghiệp, Ronaldo còn dẫn đầu danh sách những vận động viên đang thi đấu có thu nhập cao nhất thế giới năm 2026 do Forbes công bố.

Theo ước tính, siêu sao người Bồ Đào Nha bỏ túi khoảng 300 triệu USD trong năm qua. Đây là con số đủ để làm nên cả một sự nghiệp đáng mơ ước với phần lớn vận động viên, nhưng với Ronaldo, nó đơn giản chỉ là một dấu mốc nữa trong bộ sưu tập những kỷ lục phi thường của anh.

Không đối thủ nào, không liên đoàn thể thao nào, thậm chí không ít chuyên gia tài chính từng nghĩ rằng một vận động viên còn đang thi đấu có thể chạm tới những cột mốc tài chính như vậy. Thế nhưng Ronaldo đã làm được. Anh khẳng định vị thế độc tôn trên đỉnh cao của làng thể thao thế giới.

Xếp hạng Tên Môn thể thao Quốc tịch Tổng thu nhập 1 Cristiano Ronaldo Bóng đá Bồ Đào Nha 300 triệu USD 2 Canelo Alvarez Quyền anh Mexico 170 triệu USD 3 Lionel Messi Bóng đá Argentina 140 triệu USD 4 LeBron James Bóng rổ Hoa Kỳ 137.8 triệu USD 5 Shohei Ohtani Bóng chày Nhật Bản 127.6 triệu USD 6 Stephen Curry Bóng rổ Hoa Kỳ 124.7 triệu USD 7 Jon Rahm Golf Tây Ban Nha 107 triệu USD 8 Karim Benzema Bóng đá Pháp 104 triệu USD 9 Kevin Durant Bóng rổ Hoa Kỳ 103.8 triệu USD 10 Lewis Hamilton Đua xe Vương quốc Anh 100 triệu USD

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Không chỉ là cầu thủ bóng đá

Điều khiến câu chuyện tài chính của Ronaldo khác biệt so với mọi vận động viên khác không chỉ nằm ở số tiền anh kiếm được, mà còn ở cách nguồn thu đó được xây dựng. Dù bản hợp đồng với Al Nassr được xem là một trong những thỏa thuận béo bở nhất lịch sử bóng đá cấp CLB, phần đáng kể trong cột mốc 2 tỷ USD của Ronaldo lại đến từ những hoạt động kinh doanh và thương mại ngoài sân cỏ.

- Thương hiệu thời trang và nước hoa CR7 hiện có mặt tại nhiều thị trường quốc tế trên ba châu lục, trở thành một trong những dự án kinh doanh thành công nhất của Ronaldo. - Chuỗi khách sạn Pestana CR7 vận hành các khách sạn cao cấp tại nhiều điểm du lịch nổi tiếng, góp phần mở rộng tầm ảnh hưởng của thương hiệu CR7 ra ngoài lĩnh vực thể thao. - Hợp đồng trọn đời với Nike được ước tính có tổng giá trị vượt 1 tỷ USD, trở thành một trong những thỏa thuận tài trợ giữa vận động viên và thương hiệu lớn nhất từng được ký kết. - Ronaldo sở hữu lượng người theo dõi cá nhân lớn nhất trên Instagram toàn cầu, cho phép lựa chọn những đối tác quảng cáo cao cấp với mức phí hợp tác thuộc hàng cao nhất thế giới. - Ronaldo còn đầu tư mạnh vào YouTube và các nền tảng truyền thông số, tạo ra nguồn doanh thu hàng chục triệu USD mỗi năm.

Cột mốc 2 tỷ USD của Ronaldo vĩ đại đến mức nào?

Để hiểu hết quy mô của thành tích mà Ronaldo vừa đạt được, cần đặt nó trong bối cảnh lịch sử của làng thể thao thế giới. Michael Jordan, người được xem là biểu tượng thương mại thể thao vĩ đại nhất thế kỷ 20, chỉ vượt mốc 1 tỷ USD sau nhiều năm giải nghệ. Trong khi đó, Tiger Woods cũng phải mất hàng thập kỷ với các hợp đồng tài trợ và hoạt động kinh doanh hậu sự nghiệp để tiến gần đến những con số tương tự.

Ngay cả LeBron James, vận động viên còn thi đấu được xem là đối thủ gần nhất của Ronaldo về mặt thương mại, cũng chưa chạm tới cột mốc thu nhập 2 tỷ USD trong sự nghiệp.

Điều khiến thành tích của Ronaldo trở nên đặc biệt là anh đạt được cột mốc này khi vẫn đang thi đấu chuyên nghiệp ở đẳng cấp cao nhất. CR7 vẫn là thủ lĩnh của Bồ Đào Nha và là ngôi sao hàng đầu của Al Nassr. Thành tựu của Ronaldo cho thấy sân cỏ và thương trường không nhất thiết phải là hai thế giới tách biệt.