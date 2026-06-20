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World Cup 2026

Trực tiếp bóng đá Brazil - Haiti: Chờ màn bùng nổ của hàng công (World Cup)

Sự kiện: World Cup 2026 Đội tuyển Brazil

(7h30, 20/6, bảng C) Sau trận hòa gây thất vọng trước Morocco, Brazil bước vào cuộc chạm trán Haiti với mục tiêu không gì khác ngoài chiến thắng. Đây cũng là cơ hội để thầy trò Carlo Ancelotti cải thiện hiệu số và khẳng định sức mạnh của một ứng viên vô địch World Cup 2026.

   

World Cup | 7h30, 20/6, | Lincoln

Brazil
Trực tiếp bóng đá Brazil - Haiti: Chờ màn bùng nổ của hàng công (World Cup) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Brazil - Haiti: Chờ màn bùng nổ của hàng công (World Cup) - 1
Haiti
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Brazil - Haiti: Chờ màn bùng nổ của hàng công (World Cup) - 1
Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos, Fabinho, Danilo Santos, Henrique, Raphinha, Vinicius, Cunha
Trực tiếp bóng đá Brazil - Haiti: Chờ màn bùng nổ của hàng công (World Cup) - 1
Placide, Arcus, Delcroix, Ade, Experience, Bellegarde, Jean, Deedson, Casimir, Providence, Isidor

Áp lực đè nặng lên Selecao

Brazil khởi đầu World Cup bằng trận hòa 1-1 trước Morocco dù tạo ra thế trận lấn lướt và tung ra tới 17 cú dứt điểm. Kết quả này khiến Selecao đánh mất lợi thế trong cuộc đua ngôi đầu bảng C và buộc phải hướng tới một chiến thắng thuyết phục trước Haiti.

Dù vậy, phong độ gần đây của Brazil vẫn rất tích cực với 13 bàn thắng trong 5 trận gần nhất. Sở hữu nhiều ngôi sao như Vinicius Junior, Raphinha hay Marquinhos, đội bóng của HLV Carlo Ancelotti chỉ cần cải thiện khả năng tận dụng cơ hội để trở lại quỹ đạo chiến thắng.

Haiti chờ tạo bất ngờ

Ở phía đối diện, Haiti bước vào trận đấu với nhiều áp lực sau thất bại 0-1 trước Scotland. Đại diện Caribe không có nổi cú sút trúng đích ở trận ra quân và chỉ thắng 1 trong 5 trận gần nhất.

Điểm mạnh lớn nhất của Haiti là lối chơi phòng ngự kỷ luật và tinh thần chiến đấu. Tuy nhiên, lịch sử đối đầu không ủng hộ họ khi Brazil toàn thắng cả 3 lần gặp nhau trước đây, ghi tới 17 bàn và chỉ để thủng lưới đúng 1 lần. Với chênh lệch đẳng cấp quá lớn, Haiti sẽ cần một bất ngờ rất lớn nếu muốn giành điểm.

Hakimi của ĐT Morocco bị khởi tố tội hiếp dâm giữa lúc đang dự World Cup 2026
Hakimi của ĐT Morocco bị khởi tố tội hiếp dâm giữa lúc đang dự World Cup 2026

Hậu vệ đội trưởng Achraf Hakimi của tuyển Morocco đã bị khởi tố tội hiếp dâm trong lúc đang thi đấu ở World Cup.

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Theo Tiến Tài ([Tên nguồn])

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-19/06/2026 22:57 PM (GMT+7)
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