Trực tiếp bóng đá Brazil - Haiti: Chờ màn bùng nổ của hàng công (World Cup)
(7h30, 20/6, bảng C) Sau trận hòa gây thất vọng trước Morocco, Brazil bước vào cuộc chạm trán Haiti với mục tiêu không gì khác ngoài chiến thắng. Đây cũng là cơ hội để thầy trò Carlo Ancelotti cải thiện hiệu số và khẳng định sức mạnh của một ứng viên vô địch World Cup 2026.
World Cup | 7h30, 20/6, | Lincoln
Điểm
Alisson
Danilo
Marquinhos
Gabriel
Douglas Santos
Fabinho
Danilo Santos
Henrique
Raphinha
Vinicius
Cunha
Điểm
Placide
Arcus
Delcroix
Ade
Experience
Bellegarde
Jean
Deedson
Casimir
Providence
Isidor
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
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Áp lực đè nặng lên Selecao
Brazil khởi đầu World Cup bằng trận hòa 1-1 trước Morocco dù tạo ra thế trận lấn lướt và tung ra tới 17 cú dứt điểm. Kết quả này khiến Selecao đánh mất lợi thế trong cuộc đua ngôi đầu bảng C và buộc phải hướng tới một chiến thắng thuyết phục trước Haiti.
Dù vậy, phong độ gần đây của Brazil vẫn rất tích cực với 13 bàn thắng trong 5 trận gần nhất. Sở hữu nhiều ngôi sao như Vinicius Junior, Raphinha hay Marquinhos, đội bóng của HLV Carlo Ancelotti chỉ cần cải thiện khả năng tận dụng cơ hội để trở lại quỹ đạo chiến thắng.
Haiti chờ tạo bất ngờ
Ở phía đối diện, Haiti bước vào trận đấu với nhiều áp lực sau thất bại 0-1 trước Scotland. Đại diện Caribe không có nổi cú sút trúng đích ở trận ra quân và chỉ thắng 1 trong 5 trận gần nhất.
Điểm mạnh lớn nhất của Haiti là lối chơi phòng ngự kỷ luật và tinh thần chiến đấu. Tuy nhiên, lịch sử đối đầu không ủng hộ họ khi Brazil toàn thắng cả 3 lần gặp nhau trước đây, ghi tới 17 bàn và chỉ để thủng lưới đúng 1 lần. Với chênh lệch đẳng cấp quá lớn, Haiti sẽ cần một bất ngờ rất lớn nếu muốn giành điểm.
Hậu vệ đội trưởng Achraf Hakimi của tuyển Morocco đã bị khởi tố tội hiếp dâm trong lúc đang thi đấu ở World Cup.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-19/06/2026 22:57 PM (GMT+7)