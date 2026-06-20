Trực tiếp bóng đá Brazil - Haiti: Chờ màn bùng nổ của hàng công (World Cup)

World Cup | 7h30, 20/6, | Lincoln Brazil 0 - 0 Haiti (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Brazil vs Haiti Haiti Điểm Alisson Danilo Marquinhos Gabriel Douglas Santos Fabinho Danilo Santos Henrique Raphinha Vinicius Cunha Điểm Placide Arcus Delcroix Ade Experience Bellegarde Jean Deedson Casimir Providence Isidor Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Brazil Brazil Haiti Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos, Fabinho, Danilo Santos, Henrique, Raphinha, Vinicius, Cunha Placide, Arcus, Delcroix, Ade, Experience, Bellegarde, Jean, Deedson, Casimir, Providence, Isidor

Áp lực đè nặng lên Selecao

Brazil khởi đầu World Cup bằng trận hòa 1-1 trước Morocco dù tạo ra thế trận lấn lướt và tung ra tới 17 cú dứt điểm. Kết quả này khiến Selecao đánh mất lợi thế trong cuộc đua ngôi đầu bảng C và buộc phải hướng tới một chiến thắng thuyết phục trước Haiti.

Dù vậy, phong độ gần đây của Brazil vẫn rất tích cực với 13 bàn thắng trong 5 trận gần nhất. Sở hữu nhiều ngôi sao như Vinicius Junior, Raphinha hay Marquinhos, đội bóng của HLV Carlo Ancelotti chỉ cần cải thiện khả năng tận dụng cơ hội để trở lại quỹ đạo chiến thắng.

Haiti chờ tạo bất ngờ

Ở phía đối diện, Haiti bước vào trận đấu với nhiều áp lực sau thất bại 0-1 trước Scotland. Đại diện Caribe không có nổi cú sút trúng đích ở trận ra quân và chỉ thắng 1 trong 5 trận gần nhất.

Điểm mạnh lớn nhất của Haiti là lối chơi phòng ngự kỷ luật và tinh thần chiến đấu. Tuy nhiên, lịch sử đối đầu không ủng hộ họ khi Brazil toàn thắng cả 3 lần gặp nhau trước đây, ghi tới 17 bàn và chỉ để thủng lưới đúng 1 lần. Với chênh lệch đẳng cấp quá lớn, Haiti sẽ cần một bất ngờ rất lớn nếu muốn giành điểm.