Argentina và Tây Ban Nha tái đấu?

Một kế hoạch đã được thảo luận một lần nữa để nhà vô địch châu Âu, Tây Ban Nha và nhà vô địch Nam Mỹ, Argentina thi đấu trận Chung kết ở Lusail, Qatar vào tháng 11/2026. Nếu vượt qua, Lionel Messi và Lamine Yamal sẽ gặp lại nhau sau 4 tháng nữa, mang theo ký ức thắng và thua ở trận chung kết World Cup 2026.

Theo mạng lưới đài phát thanh lớn nhất tại Argentina, Cadena 3 cùng các hãng tin tức quốc tế khác thì kế hoạch tổ chức trận chung kết giữa hai đội tại sân vận động Lusail vào tháng 11/2026 có thể được thảo luận. Tuy nhiên, vẫn chưa có thông tin chính thức gì từ phía Liên đoàn các Hiệp hội bóng đá châu Âu (UEFA) và Liên đoàn các Hiệp hội bóng đá Nam Mỹ (CONMEBOL).

Finalissima là giải đấu một trận duy nhất, nơi các đội vô địch châu Âu và Copa America đối đầu nhau. Tây Ban Nha giành quyền tham dự nhờ chiến thắng tại Euro 2024, còn Argentina giành chiến thắng tại Copa America 2024. Trận đấu giữa hai đội ban đầu dự kiến ​​diễn ra tại Lusail vào ngày 27/3, nhưng đã bị hủy bỏ chỉ 12 ngày trước trận đấu. Do các cuộc xung đột quân sự ở Trung Đông làm gián đoạn lịch trình thể thao và giao thông hàng không trong Qatar, UEFA và các nhà tổ chức nhận thấy việc tổ chức sự kiện một cách an toàn sẽ rất khó khăn. Mặc dù đã tìm kiếm các địa điểm và ngày thay thế, hai bên vẫn không đạt được thỏa thuận.

Tây Ban Nha đề xuất tổ chức sự kiện tại sân Santiago Bernabeu ở Madrid như một phương án thay thế, trong khi Argentina lại muốn sử dụng sân Monumental ở Buenos Aires. Thậm chí, cả các địa điểm trung lập và thể thức thêm trận lượt về cũng được thảo luận, nhưng lịch trình thi đấu và điều kiện tổ chức không thể phù hợp. Trang web chính thức của UEFA vẫn liệt kê giải đấu năm 2026 là "đã bị hủy bỏ".

Như để bù đắp cho việc hủy bỏ trận chung kết Finalissima, hai đội đã gặp nhau trong trận chung kết World Cup 2026. Tây Ban Nha đã đánh bại Argentina 1-0 trong hiệp phụ tại East Rutherford, New Jersey. Ferran Torres ghi bàn thắng quyết định ở phút thứ 106 của hiệp phụ, và Tây Ban Nha giành được danh hiệu vô địch World Cup lần thứ hai kể từ năm 2010.

Kết quả của trận chung kết đã làm dấy lên suy đoán rằng, Finalissima có thể được hồi sinh. Argentina đã bỏ lỡ cơ hội trở thành đội bóng đầu tiên kể từ Brazil năm 1962 giành hai chức vô địch World Cup liên tiếp, và Messi đã trải qua lần thứ hai về nhì trong trận chung kết thứ ba của mình. Ngược lại, Yamal đã nâng cao chiếc cúp vô địch, mở ra một kỷ nguyên mới trong một trận đấu mà lẽ ra có thể là kỳ World Cup trọn vẹn cuối cùng của Messi.

Sân vận động Lusail giữ một vị trí đặc biệt trong lòng Argentina. Messi đã nâng cao chiếc cúp vô địch World Cup đầu tiên trong sự nghiệp tại chính sân vận động này, sau khi đánh bại Pháp trong trận chung kết World Cup 2022 tại Qatar. Đó là lý do tại sao Lusail lại được nhắc đến như địa điểm cho trận tái đấu, sau khi Argentina để mất ngôi vô địch World Cup 2026 vào tay Tây Ban Nha.

Argentina đã đánh bại Ý 3-0 trong trận chung kết Finalissima trước đó được tổ chức tại Wembley năm 2022. Với hai chức vô địch, họ cũng là quốc gia có nhiều chức vô địch nhất trong lịch sử giải đấu này. Tây Ban Nha đã chờ đợi lần đầu tiên góp mặt, nhưng trận đấu Finalissima hồi tháng Ba của họ đã bị hủy bỏ, và thứ hạng giữa nhà vô địch châu Âu và Nam Mỹ được xác định trước tiên ở trận chung kết World Cup 2026.

Việc đăng cai vào tháng 11/2026 đòi hỏi một thỏa thuận giữa hai liên đoàn, điều chỉnh lịch trình của đội tuyển quốc gia và sự đảm bảo đăng cai từ Qatar. Liệu trận chung kết Finalissima 2026 giữa Messi và Yamal, vốn bị hủy bỏ hồi tháng Ba, có được tổ chức lại một cách ngẫu hứng hay không vẫn còn phải chờ xem, và khoảng trống trên lịch thi đấu chính thức vẫn chưa được lấp đầy.