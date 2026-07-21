Vợ HLV trưởng Argentina là cựu mỹ nhân bóng chuyền & cảnh trớ trêu ở chung kết World Cup

Mối tình "yêu từ cái nhìn đầu tiên" và quyết định táo bạo

Lionel Scaloni đã biến Argentina thành một thế lực đáng sợ của bóng đá thế giới khi giúp đội nhà vô địch 2 kỳ Copa America và World Cup 2022. Đứng đằng sau vị chiến lược gia 48 tuổi là Elisa Montero, cựu sao bóng chuyền sinh năm 1980 tại Andalusia, Tây Ban Nha.

Scaloni trúng tiếng sét tình yêu với Elisa khi còn thi đấu cho Mallorca theo dạng cho mượn, chỉ vài tháng trước khi phải trở lại Lazio. Ban đầu cô khá kín tiếng và phải mất tới 3 tháng tìm kiếm, ông mới xin được thông tin liên lạc của người đẹp.

Năm Scaloni 31 tuổi còn Elisa 29 tuổi, đã ngỏ lời mời cô sang Ý cùng mình. Ngay ngày hôm sau, mỹ nhân Tây Ban Nha gật đầu đồng ý, chấp nhận bỏ lại tất cả để theo ông đến Rome và gắn bó bên nhau suốt 15 năm qua.

Mái ấm riêng tư và trận chung kết đầy trớ trêu

Quyết định dũng cảm năm đó đã giúp cặp đôi xây dựng một gia đình hạnh phúc với hai con trai là Ian (sinh năm 2012) và Noah (sinh năm 2016) tại Mallorca. Họ thậm chí đã tổ chức một đám cưới bí mật vào tháng 5/2018.

Elisa và Scaloni quen nhau khi ông còn là một cầu thủ thi đấu tại Tây Ban Nha.

Elisa rất kín tiếng, hiếm khi xuất hiện trước công chúng và từ chối trả lời phỏng vấn. Dù luôn tránh xa ánh đèn sân khấu, cô vẫn luôn là hậu phương vững chắc cho Scaloni trong suốt sự nghiệp đỉnh cao.

Cặp đôi đã có với nhau hai con trai.

Tại Qatar năm 2022, Elisa cùng hai con đã ở bên Scaloni để mừng chức vô địch World Cup. Trận chung kết vừa qua tại SVĐ New York New Jersey mang lại cảm xúc trớ trêu cho Elisa khi quê hương Tây Ban Nha của cô đối đầu với Argentina do chính chồng cô dẫn dắt.

Trận đấu đã kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về Tây Ban Nha và Elisa hẳn là người khó xử nhất khi đội bóng quê hương đã thắng đội tuyển của chồng mình để lên ngôi vô địch thế giới.