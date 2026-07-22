FIFA có ưu ái Argentina miễn đá vòng loại World Cup 2030 dù không phải chủ nhà?

Argentina có vé dự World Cup 2030 nhờ 1 trận đấu

World Cup 2026 vừa kết thúc với chức vô địch cực kỳ kịch tính của ĐT Tây Ban Nha sau khi họ kịch chiến 120 phút với ĐT Argentina. Đây mới chỉ là lần thứ hai “Bò tót” đứng trên đỉnh thế giới sau chức vô địch năm 2010. Trong khi đó, Lionel Messi không thể có lần thứ hai liên tiếp đăng quang tại World Cup.

World Cup 2030 sớm gây chú ý khi có tới 6 nước đăng cai trong đó 3 nước đăng cai chính và 3 nước đăng cai 1 trận mang tính kỷ niệm

Một điểm khá đặc biệt là Tây Ban Nha và Argentina đã có vé dự VCK World Cup 2030. Nguyên nhân không phải là vì họ thi đấu chung kết World Cup 2026 mà đây là 2 trong 6 nước sẽ đăng cai tổ chức kỳ World Cup tiếp theo.

World Cup 2030 là kỷ niệm 100 năm ngày giải đấu ra đời. Bởi vậy, FIFA muốn tạo nên sự kiện thật sự đặc biệt. Ngay từ khâu tổ chức, Liên đoàn Bóng đá Thế giới đã thể hiện điều đó khi World Cup lần đầu tiên sẽ thi đấu ở 6 quốc gia và 3 châu lục.

Ba nước đăng cai chính là Tây Ban Nha – Bồ Đào Nha (châu Âu) và Morocco (châu Phi). Trong khi đó, Argentina, Paraguay và Uruguay mỗi nước sẽ tổ chức một trận đấu mang tính kỷ niệm 100 năm thành lập World Cup.

Theo giải thích từ FIFA, Uruguay được chọn là bởi đây là nước đầu tiên đăng cai World Cup, Argentina được chọn là bởi họ là đội đầu tiên giành Á quân World Cup trong khi Paraguay là nơi thành lập CONMEBOL (Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ).

Đây có thể nói là ưu ái cực lớn đối với ba quốc gia Nam Mỹ kể trên bởi thực tế họ chỉ tổ chức đúng 1 trận đấu tại VCK World Cup, tức là khâu chuẩn bị không quá phức tạp nhưng lại được hưởng đặc cách của một đất nước đăng cai World Cup đúng nghĩa.

Chưa kể đến việc Argentina được chọn vì là á quân đầu tiên đang chỉ trích nặng nề. "Những vũ công Tango" vốn đã bị ghét tại World Cup 2026 với lối chơi tiểu xảo và liên tục dùng trò "hắc ám" trên sân.

Tranh cãi bùng nổ vì đặc cách của FIFA

Cũng từ đây, một tranh cãi khác xảy ra về câu hỏi Nam Mỹ sẽ có bao nhiêu suất dự World Cup 2030? Tại World Cup 2026, CONMEBOL có tổng cộng 6 suất chính thức và 1 suất dự vé vớt liên lục địa. Nếu theo đúng phong cách trước đây (tức là không tính những đội chủ nhà), vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ sẽ chẳng còn ý nghĩa gì khi 7 đội còn lại tranh 6,5 suất!

Vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ sẽ còn gì thú vị nếu họ có tới 9,5 suất dự VCK trong khi chỉ có 10 đội?

Nên nhớ rằng vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ luôn là một trong những chiến trường khốc liệt và được quan tâm nhất. Nếu như tất cả các đội chỉ chiến đấu để né tấm vé vớt, vòng loại khu vực Nam Mỹ đâu còn giá trị gì!

Thậm chí, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ (CONMEBOL), ông Alejandro Dominguez, còn đang thúc đẩy phương án World Cup 2030 sẽ có 60 đội tham dự, tức là khu vực Nam Mỹ sẽ chẳng cần phải thi đấu vòng loại luôn bởi họ sẽ được phân bổ thêm ít nhất là 2 tấm vé nữa tới ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Nếu điều đó xảy ra, Argentina – Uruguay – Paraguay sẽ đăng cai hẳn 1 bảng đấu thay vì một trận. Nghe thì có vẻ hợp lý hơn nhưng vấn đề lại nảy sinh khi các đội tham dự vòng bảng tại đây sẽ phải di chuyển hơn 10.000km để trở về Bồ Đào Nha – Tây Ban Nha – Morocco để đá tiếp theo. Đó là điều bất lợi mà không đội bóng nào mong muốn.

Chưa kể đến việc nếu có 60 đội dự World Cup, vòng loại ở các khu vực đều có sự biến động lớn do có thêm suất dự VCK. Theo thông lệ, vòng loại World Cup 2030 sẽ bắt đầu từ tháng 9 hoặc tháng 10/2027. Liệu trong vòng hơn 1 năm tới, đề án 60 đội dự World Cup được thông qua và triển khai hay không vẫn là câu hỏi khó trả lời.