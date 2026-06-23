Messi phá kỷ lục World Cup: "Chê" penalty, ghi bàn khó cho khoảnh khắc lịch sử

Argentina nhắm tới trận thắng trước Áo để đoạt vé sớm vào vòng knock-out. Họ đã có khởi đầu rất tốt, Lautaro Martinez đã bị đốn ngã trong vòng cấm Áo ở phút thứ 4 sau một pha chọc khe của Almada, và tình huống đó được chính Messi châm ngòi từ một pha thoát pressing ở giữa sân.

Messi thực hiện quả penalty không tốt, đưa bóng đi ra ngoài và nếu có đi vào trong cũng sẽ dễ bị thủ môn cản được

Đã có rất nhiều sự chờ đợi cho Messi trước trận, khi anh chỉ thêm 1 bàn nữa là sở hữu kỷ lục ghi bàn ở mọi kỳ World Cup. Nhưng trên chấm 11m, Messi thực hiện cú đá vừa nhẹ vừa đi chệch cột dọc, thậm chí dù trúng đích anh cũng sẽ bị thủ môn Schlager của Áo đoán đúng hướng cản phá, khiến anh trở thành cầu thủ đầu tiên sút 11m hỏng tại World Cup năm nay.

Không chỉ đá hỏng 11m, Messi sau đó còn bỏ lỡ 2 cơ hội ghi bàn rất rõ rệt khác. Anh đã thoát xuống đối mặt Schlager ở phút 19 nhưng ngay trước khi sút đã bị David Alaba phá bóng từ phía sau. Đến phút 32 lại là Alaba từ chối Messi lập kỷ lục, Schlager đã để bóng bật ra phía Messi nhưng vẫn còn Alaba trước cầu môn trống để ngăn cú dứt điểm bồi của Messi.

Nhưng khoảnh khắc lịch sử của Messi rồi cũng đã tới và không gì có thể ngăn được. Phút 38, Almada phát động tấn công cho nhà ĐKVĐ và hậu vệ trái Medina đã có quả căng ngang vào. Almada rất tỉnh táo bỏ bóng và chính Messi đón được với cú đặt lòng chân trái mở tỷ số 1-0.

Messi hoàn tất một pha bóng hay khởi xướng bởi Almada (số 16) để ghi bàn thứ 17 tại các kỳ World Cup