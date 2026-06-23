Messi vượt Klose trở thành kỷ lục gia World Cup, độc chiếm ngôi Vua phá lưới

Messi mở tỷ số cho Argentina (bản quyền VTV)

Cú đúp của Messi (bản quyền VTV)

Lionel Messi, kỷ lục gia World Cup, đó là danh hiệu anh đã có sau đêm 22/6. Trong trận đấu của Argentina gặp Áo, Messi chỉ còn cách 1 bàn thắng nữa để vượt qua thành tích của Miroslav Klose về số bàn thắng ở các kỳ World Cup.

Lionel Messi lập kỷ lục ghi bàn ở trận gặp Áo, vượt qua Klose để có 17 bàn tại các kỳ World Cup

Sau khi bỏ lỡ tới khoảng 3 cơ hội ghi bàn rõ rệt (bao gồm 1 quả penalty), Messi cuối cùng cũng đã có bàn thắng lịch sử. Thiago Almada lập công lớn ở tình huống này: Ngôi sao của Atletico Madrid đã đưa bóng ra khỏi vòng vây cầu thủ Áo ở giữa sân, mớm cho hậu vệ trái Medina, trước khi Almada tỉnh táo bỏ bóng từ quả căng ngang của Medina để Messi đặt lòng chân trái thành bàn.

Sau kỷ lục ghi bàn, Messi còn kỷ lục kiến tạo để phá và anh đã 2 lần hụt: Phút 73 Leo đá phạt góc cho Nico Gonzalez đánh đầu sạt cột dọc, và ở phút 90+5 anh đã dọn cỗ cho Julian Alvarez đối mặt thủ môn. Alvarez bỏ lỡ rất đáng tiếc, nhưng đổi lại chính Messi ghi bàn ở pha lộn xộn sau đó, ghi bàn thứ 18 ở các kỳ World Cup lẫn bàn thứ 5 cho riêng giải năm 2026 này.

Thậm chí thời gian vẫn còn đủ để Messi lập một cú hat-trick khi ở phút 90+8 anh đã đứng trước một quả đá phạt trung lộ ở cự ly 25m. Gần như 7 vạn khán giả đã đứng dậy và nín thở chờ giây phút kỳ diệu: Messi tung cú sút rất căng và đi lọt qua phía dưới hàng rào của Áo, nhưng may cho họ là bóng đi chệch cột dọc.

Không ai ngăn nổi Messi lập kỷ lục, và cũng không ai khác ghi nổi bàn thắng cho Argentina cho đến lúc này

Argentina ghi 5 bàn sau 2 trận thì cả 5 bàn đều chỉ dành cho Messi, những cơ hội rất ngon ăn đã đến với các cầu thủ khác mà không ai lập công nổi. Có lẽ đang có thế lực siêu nhiên nào đó khiến chỉ Messi ghi bàn, hay vì các chân sút Argentina khác quá hồi hộp?

Messi đã có 18 bàn thắng sau 28 trận tại các kỳ World Cup. Trong đó đã có 7 bàn được ghi chỉ trong kỳ World Cup 2022 mà Argentina vô địch, nhưng Messi chỉ sau 2 trận tại World Cup 2026 đã vượt qua một nửa con số đó để có 5 bàn. Kỷ lục của Messi do đó sẽ còn nhiều cơ hội tăng lên nữa.

Bàn thắng của Messi tại các kỳ World Cup 2006: 1 bàn (trước Serbia) 2010: 0 2014: 4 bàn (Bosnia, Iran, Nigeria) 2018: 1 bàn (Nigeria) 2022: 7 bàn (Saudi Arabia, Mexico, Australia, Hà Lan, Croatia, Pháp) 2026: 5 bàn (Algeria, Áo)