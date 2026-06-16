Trực tiếp bóng đá Iraq - Na Uy: Chờ Haaland tỏa sáng (World Cup)

World Cup | 5h, 17/6 | SVĐ Gillette Iraq 0 - 0 Na Uy (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Iraq vs Na Uy Na Uy Điểm Hassan Ali Tahseen Sulaka Doski Al Ammari Iqbal Bayesh Jasim Al Hamadi Hussein Điểm Nyland Ryerson Ajer Heggem Wolfe Berge Odegaard Aursnes Nusa Sorloth Haaland Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Iraq Iraq Na Uy Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Hassan, Ali, Tahseen, Sulaka, Doski, Al Ammari, Iqbal, Bayesh, Jasim, Al Hamadi, Hussein Nyland, Ryerson, Ajer, Heggem, Wolfe, Berge, Odegaard, Aursnes, Nusa, Sorloth, Haaland

Khó cản Haaland

Erling Haaland cuối cùng cũng sẽ có trận ra mắt tại một kỳ World Cup. Tiền đạo thuộc biên chế Man City chắc chắn là niềm hy vọng lớn nhất trong đội hình của Na Uy tại giải đấu năm nay. Anh bước vào World Cup với phong độ rất cao trong màu áo ĐTQG khi đều ghi bàn trong cả 10 lần ra sân gần nhất ở các trận đấu quốc tế chính thức.

Na Uy buộc phải thắng

Na Uy trở lại sân khấu World Cup sau 28 năm vắng bóng và khó có thể mong chờ một khởi đầu thuận lợi hơn khi đối đầu Iraq đang đứng thứ 57 trên bảng xếp hạng FIFA.

Đại diện Bắc Âu, với những ngôi sao như Martin Odegaard và chân sút sắc bén Erling Haaland trong đội hình, hiểu rằng họ cần giành chiến thắng ngay trận ra quân, bởi phía trước vẫn còn những thử thách mang tên Pháp và Senegal.

Iraq đối mặt thử thách lớn

Iraq rơi vào bảng đấu được đánh giá đầy khó khăn trong lần đầu tiên trở lại World Cup sau 40 năm, và việc tránh vị trí cuối bảng I đã là nhiệm vụ không hề dễ dàng.

Đại diện Tây Á từng cầm hòa nhà vô địch châu Âu Tây Ban Nha hồi đầu tháng này, nhưng cũng chỉ chật vật vượt qua đội bóng yếu Andorra trước khi để thua Venezuela.