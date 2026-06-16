Trực tiếp bóng đá Iraq - Na Uy: Chờ Haaland tỏa sáng (World Cup)
(5h, 17/6, bảng I) Iraq và Na Uy sẽ bước vào cuộc so tài trong bối cảnh phải sớm bám đuổi do Pháp và Senegal đã gặp nhau trước đó ít giờ. Việc bị tụt lại ngay từ giai đoạn đầu vòng bảng có thể khiến cục diện trở nên bất lợi.
World Cup | 5h, 17/6 | SVĐ Gillette
Điểm
Hassan
Ali
Tahseen
Sulaka
Doski
Al Ammari
Iqbal
Bayesh
Jasim
Al Hamadi
Hussein
Điểm
Nyland
Ryerson
Ajer
Heggem
Wolfe
Berge
Odegaard
Aursnes
Nusa
Sorloth
Haaland
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Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
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Khó cản Haaland
Erling Haaland cuối cùng cũng sẽ có trận ra mắt tại một kỳ World Cup. Tiền đạo thuộc biên chế Man City chắc chắn là niềm hy vọng lớn nhất trong đội hình của Na Uy tại giải đấu năm nay. Anh bước vào World Cup với phong độ rất cao trong màu áo ĐTQG khi đều ghi bàn trong cả 10 lần ra sân gần nhất ở các trận đấu quốc tế chính thức.
Na Uy buộc phải thắng
Na Uy trở lại sân khấu World Cup sau 28 năm vắng bóng và khó có thể mong chờ một khởi đầu thuận lợi hơn khi đối đầu Iraq đang đứng thứ 57 trên bảng xếp hạng FIFA.
Đại diện Bắc Âu, với những ngôi sao như Martin Odegaard và chân sút sắc bén Erling Haaland trong đội hình, hiểu rằng họ cần giành chiến thắng ngay trận ra quân, bởi phía trước vẫn còn những thử thách mang tên Pháp và Senegal.
Iraq đối mặt thử thách lớn
Iraq rơi vào bảng đấu được đánh giá đầy khó khăn trong lần đầu tiên trở lại World Cup sau 40 năm, và việc tránh vị trí cuối bảng I đã là nhiệm vụ không hề dễ dàng.
Đại diện Tây Á từng cầm hòa nhà vô địch châu Âu Tây Ban Nha hồi đầu tháng này, nhưng cũng chỉ chật vật vượt qua đội bóng yếu Andorra trước khi để thua Venezuela.
Tiền đạo Erling Haaland cùng các ngôi sao của ĐT Na Uy bất ngờ trở thành tâm điểm tranh luận trước thềm World Cup sau khi thực hiện một bộ ảnh lấy cảm...
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-16/06/2026 18:50 PM (GMT+7)