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World Cup 2026

Trực tiếp bóng đá Iraq - Na Uy: Chờ Haaland tỏa sáng (World Cup)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Erling Haaland World Cup 2026

(5h, 17/6, bảng I) Iraq và Na Uy sẽ bước vào cuộc so tài trong bối cảnh phải sớm bám đuổi do Pháp và Senegal đã gặp nhau trước đó ít giờ. Việc bị tụt lại ngay từ giai đoạn đầu vòng bảng có thể khiến cục diện trở nên bất lợi.

   

World Cup | 5h, 17/6 | SVĐ Gillette

Iraq
Trực tiếp bóng đá Iraq - Na Uy: Chờ Haaland tỏa sáng (World Cup) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Iraq - Na Uy: Chờ Haaland tỏa sáng (World Cup) - 1
Na Uy
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Iraq - Na Uy: Chờ Haaland tỏa sáng (World Cup) - 1
Hassan, Ali, Tahseen, Sulaka, Doski, Al Ammari, Iqbal, Bayesh, Jasim, Al Hamadi, Hussein
Trực tiếp bóng đá Iraq - Na Uy: Chờ Haaland tỏa sáng (World Cup) - 1
Nyland, Ryerson, Ajer, Heggem, Wolfe, Berge, Odegaard, Aursnes, Nusa, Sorloth, Haaland

Khó cản Haaland

Erling Haaland cuối cùng cũng sẽ có trận ra mắt tại một kỳ World Cup. Tiền đạo thuộc biên chế Man City chắc chắn là niềm hy vọng lớn nhất trong đội hình của Na Uy tại giải đấu năm nay. Anh bước vào World Cup với phong độ rất cao trong màu áo ĐTQG khi đều ghi bàn trong cả 10 lần ra sân gần nhất ở các trận đấu quốc tế chính thức.

Na Uy buộc phải thắng

Na Uy trở lại sân khấu World Cup sau 28 năm vắng bóng và khó có thể mong chờ một khởi đầu thuận lợi hơn khi đối đầu Iraq đang đứng thứ 57 trên bảng xếp hạng FIFA.

Đại diện Bắc Âu, với những ngôi sao như Martin Odegaard và chân sút sắc bén Erling Haaland trong đội hình, hiểu rằng họ cần giành chiến thắng ngay trận ra quân, bởi phía trước vẫn còn những thử thách mang tên Pháp và Senegal.

Iraq đối mặt thử thách lớn

Iraq rơi vào bảng đấu được đánh giá đầy khó khăn trong lần đầu tiên trở lại World Cup sau 40 năm, và việc tránh vị trí cuối bảng I đã là nhiệm vụ không hề dễ dàng.

Đại diện Tây Á từng cầm hòa nhà vô địch châu Âu Tây Ban Nha hồi đầu tháng này, nhưng cũng chỉ chật vật vượt qua đội bóng yếu Andorra trước khi để thua Venezuela.

Theo bạn đội tuyển nào sẽ vô địch World Cup 2026?

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Theo Sỹ Ánh ([Tên nguồn])

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-16/06/2026 18:50 PM (GMT+7)
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