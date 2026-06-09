Mbappe bị soi mói như Ronaldo thời đỉnh cao, cựu sao Real Madrid bênh vực

⚽ Mbappe không hề kiêu ngạo

Kể từ khi gia nhập Real Madrid từ PSG, Kylian Mbappe luôn là tâm điểm chú ý. Bên cạnh những màn trình diễn ấn tượng, chân sút người Pháp cũng phải đối mặt với không ít ý kiến trái chiều. Thậm chí, một số người cho rằng PSG thi đấu thành công hơn sau khi anh ra đi.

Mbappe phải gánh áp lực của một siêu sao số một

Tuy nhiên, Rafael Van Der Vaart không đồng tình với quan điểm này. Cựu tiền vệ người Hà Lan cho rằng Mbappe đang trở thành "vật tế thần" vì vị thế ngôi sao số một.

"Người ta nói Mbappe kiêu ngạo và điều đó khiến tôi khó chịu. Bây giờ PSG vô địch Champions League, nhiều người lại cho rằng Mbappe chính là vấn đề. Nhưng PSG có nhiều cầu thủ giỏi chứ không có một siêu sao đẳng cấp thế giới như cậu ấy. Khi sở hữu một ngôi sao lớn, những cầu thủ khác thường có xu hướng dựa dẫm nhiều hơn. Mbappe phải chịu áp lực rất lớn và cũng là người bị đổ lỗi khi đội bóng không thành công", Van Der Vaart nhận xét.

🔥 Hoàn cảnh giống hệt Ronaldo

Theo Van Der Vaart, những gì Mbappe đang trải qua gợi nhớ đến Cristiano Ronaldo trong thời gian khoác áo Real Madrid.

Siêu sao người Pháp bị soi xét như Ronaldo thời đỉnh cao

Cựu tuyển thủ Hà Lan cho rằng ở một đội bóng lớn như Real, ngôi sao số một luôn là người phải hứng chịu nhiều áp lực nhất. Ông nhớ lại rằng Ronaldo từng liên tục bị chỉ trích mỗi khi đội bóng không giành được kết quả như mong muốn.

"Điều tôi nhận ra là không phải lúc nào có một siêu sao quá lớn trong đội cũng tốt cho lối chơi tập thể. Khi tôi có bóng, đôi khi vẫn còn những phương án tốt hơn, nhưng nếu Ronaldo xuất hiện ở cánh trái thì gần như ai cũng chuyền cho anh ấy. Tuy nhiên, cuối cùng Ronaldo vẫn ghi khoảng 60 bàn mỗi mùa. Mbappe hiện tại cũng đang làm được điều tương tự", Van Der Vaart chia sẻ.

🎯 Mbappe là cầu thủ hay nhất Real mùa trước

Bất chấp những tranh cãi, Mbappe vẫn duy trì hiệu suất ghi bàn ổn định tại sân Bernabeu. Dẫu vậy, nhiều CĐV "Kền kền trắng" vẫn chưa hoàn toàn hài lòng với màn trình diễn của anh.

Van Der Vaart cho rằng sự chỉ trích này là không hợp lý. Theo ông, Mbappe chính là cầu thủ xuất sắc nhất của Real Madrid mùa giải vừa qua, trong khi các đồng đội chưa đạt phong độ như kỳ vọng.

"Mbappe luôn ghi bàn và phải gánh trách nhiệm lớn nhất. Tôi không hiểu vì sao người hâm mộ vẫn chỉ trích cậu ấy. Theo tôi, Mbappe là cầu thủ hay nhất của Real mùa trước. Những cầu thủ khác đơn giản là chưa đủ tốt. Cậu ấy liên tục ghi bàn nhưng vẫn bị phê phán. Thật dễ dàng để nói Mbappe chẳng làm được gì, nhưng điều đó hoàn toàn không đúng", cựu tiền vệ người Hà Lan nhấn mạnh.

🏆 Đặt niềm tin vào Mbappe ở World Cup

Van Der Vaart tin rằng Mbappe sẽ sớm khiến những người nghi ngờ mình phải thay đổi quan điểm khi trở lại khoác áo đội tuyển Pháp.

Tiền đạo Real Madrid nhận dự đoán giành Quả bóng vàng World Cup 2026

Ông đánh giá Pháp là ứng viên sáng giá cho chức vô địch World Cup 2026 và kỳ vọng Mbappe sẽ trở thành cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu.

"Tôi chọn Pháp vô địch World Cup. Mbappe đang nhận quá nhiều chỉ trích nhưng tôi chắc chắn cậu ấy sẽ tỏa sáng. Đội tuyển Pháp quá mạnh và luôn là ứng viên hàng đầu. Tôi nghĩ Harry Kane có thể giành Chiếc giày vàng vì cậu ấy luôn ghi những bàn thắng đáng kinh ngạc, còn Mbappe sẽ giành Quả bóng vàng của giải đấu", Van Der Vaart dự đoán.