ĐT Việt Nam thoải mái rèn quân trước đại chiến, phóng viên Singapore theo sát

Chiều 29/7, đội tuyển Việt Nam có buổi tập tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ VFF nhằm chuẩn bị cho cuộc tiếp đón Singapore trên sân Mỹ Đình vào lúc 20h ngày 31/7, thuộc lượt trận tiếp theo của AFF Cup 2026.

Sau hai ngày liên tiếp tập kín trên sân Mỹ Đình để hoàn thiện chiến thuật và đội hình, HLV Kim Sang Sik quyết định mở cửa buổi tập cho giới truyền thông trong khoảng thời gian đầu.

Xuất hiện trên sân với tâm lý khá thoải mái, các tuyển thủ Việt Nam liên tục cười đùa, trao đổi cùng nhau trong phần khởi động.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất của buổi tập là sự trở lại của thủ môn Đặng Văn Lâm. Sau thời gian tập hồi phục riêng, người gác đền sinh năm 1993 đã tập luyện bình thường cùng toàn đội.

Văn Lâm tích cực tập luyện sau khi phải ngồi khán đài ở trận thắng Timor Leste.

Bên cạnh Văn Lâm, tiền vệ Nguyễn Tài Lộc cũng trở lại sân tập sau khi bình phục. Sự xuất hiện của cả hai giúp HLV Kim Sang Sik có thêm phương án nhân sự trước cuộc đối đầu quan trọng với Singapore.

Nếu không phát sinh thêm chấn thương trong những ngày tới, đội tuyển Việt Nam sẽ có lực lượng gần như đầy đủ cho trận đấu với Singapore trên sân Mỹ Đình.

Một khoảnh khắc thú vị đến từ tiền đạo Nguyễn Đình Bắc khi đang tập luyện giữa tiết trời mát mẻ. Tuy nhiên, vừa ngẩng đầu lên, ánh nắng bất ngờ xuất hiện khiến Đình bắc không giấu được biểu cảm đầy hài hước.

HLV Kim Sang Sik cùng các cộng sự nghiên cứu đấu pháp cho trận gặp Singapore.

Hoàng Đức và đồng đội tự tin hướng đến chiến thắng tiếp theo ở bảng A của AFF Cup 2026.

Không khí tích cực của đội tuyển Việt Nam cũng diễn ra trước sự chứng kiến của một số phóng viên Singapore có mặt tác nghiệp tại Hà Nội.

Trong đó có David Lee, cây viết kỳ cựu của chuyên mục Thể thao báo The Straits Times, người đã theo dõi bóng đá Singapore từ năm 2009, đồng thời là đồng tác giả của hai cuốn sách thể thao và từng giành nhiều giải thưởng báo chí. Đi cùng ông là phóng viên ảnh Mark Cheong.

Dự kiến, thầy trò HLV Kim Sang Sik có thêm một buổi tập quan trọng nữa trên sân Mỹ Đình chiều ngày 30/7, trước khi hướng đến mục tiêu giành trọn 3 điểm trước Singapore vào 20h tối ngày 31/7.