Walker sững sờ khi Maguire, Alexander-Arnold & Foden không được dự World Cup với ĐT Anh

"Sôi sục" vì lựa chọn của Tuchel

HLV trưởng Thomas Tuchel đã công bố danh sách dự World Cup 2026 của ĐT Anh và danh sách đó có không ít lựa chọn gây tranh cãi. Trong đó cũng có những lựa chọn không quá bất ngờ như Trent Alexander-Arnold, hậu vệ phải này dưới thời Gareth Southgate cũng không thực sự được tin dùng và càng ít được đá khi Tuchel lên dẫn dắt.

Walker và Alexander-Arnold tại EURO 2024

Dẫu vậy, Alexander-Arnold đã được một đồng đội cấp tuyển lên tiếng bảo vệ, đó lại chính là Kyle Walker, người trong nhiều năm đã chiếm vị trí hậu vệ phải khiến Alexander-Arnold ít có cơ hội ở ĐTQG. Walker đã 35 tuổi, đá ở Burnley và không còn trên tuyển kể từ khi mắc nhiều lỗi trong trận chung kết EURO 2024, trận đấu cuối cùng của kỷ nguyên Southgate.

Walker cho rằng bây giờ là lúc trao cho Alexander-Arnold cơ hội, nhưng anh không hiểu vì sao Tuchel lại có sự thờ ơ dành cho Trent. Và Walker cũng nói lên sự ngạc nhiên của anh khi Maguire và Foden không được triệu tập.

Lập luận của Walker

Trong cuộc đối thoại cho TalkSport, Walker bình luận: “Một cầu thủ Real Madrid lại không được dự World Cup là điều khó tin, và việc Trent không được dự giải tôi nghĩ là khá điên rồ. Tôi hay thấy người ta nói về Trent qua những gì cậu ấy không làm được, thay vì nói về những gì cậu ấy không những làm được mà còn làm rất giỏi. Trent có lẽ là hậu vệ phải hay nhất thế giới, khả năng chuyền dài, tạt bóng rất tốt và cậu ấy cũng chơi rất ấn tượng ở nhiều trận đấu lớn”.

Không chỉ Alexander-Arnold, Walker cũng bày tỏ sự ngạc nhiên về việc Foden và Maguire vắng mặt. Anh nói: “Nếu 6 tháng trước nói Maguire không xứng đáng dự World Cup thì tôi nghĩ phần nào đúng, nhưng bây giờ thì không. Harry có kinh nghiệm ở các giải đấu quốc tế và có những khía cạnh chúng tôi không bao giờ phải lo về Harry, như không chiến và cả các quả sút 11m. Thật sự là không may mắn cho Harry”.

Walker nói Maguire không bao giờ phải khiến đồng đội lo lắng về khả năng không chiến và sút 11m

Thomas Tuchel khi lý giải việc loại Foden đã nói về chuyện ông vẫn chưa hiểu rõ vị trí thực sự của Foden là thế nào. Walker nói quá trình đá với Foden ở Man City và ĐT Anh khiến anh hiểu Foden chơi tốt nhất với vai trò hộ công, hoạt động giữa phòng tuyến của đối thủ, nhưng Walker cũng hiểu phần nào suy nghĩ của Tuchel.

“Tôi có thể hiểu được HLV Tuchel vì sao có sự thắc mắc như vậy. Phil ở Man City gần đây cũng không được thi đấu nhiều và chỉ có Pep Guardiola biết dùng cậu ấy như thế nào, mà ông ấy lại không dùng đến Phil so với Rayan Cherki. Tôi cho rằng trong nhiều năm qua, Phil đã thi đấu tùy theo nhu cầu của Man City chứ không theo sở trường của mình, vị trí của cậu ấy bị phụ thuộc vào việc David Silva, Bernardo Silva rồi Kevin De Bruyne đá thế nào”, Walker lý giải.