Lộ diện “Sân vận động tệ nhất World Cup 2026"

NHM lo ngại về kết cấu của sân BMO Stadium tại World Cup 2026

Là sân nhà của CLB Toronto FC thuộc giải MLS và đội bóng bầu dục Toronto Argonauts của Canadian Football League, BMO Stadium đã trải qua một cuộc cải tạo quy mô lớn trước thềm World Cup 2026.

Khoảng 75 triệu bảng Anh đã được đầu tư vào dự án nâng cấp này. Điểm đáng chú ý nhất là việc sân được lắp đặt thêm 17.000 ghế ngồi tạm thời, nhằm nâng tổng sức chứa lên 43.036 chỗ, đáp ứng các tiêu chuẩn do FIFA đề ra.

Nhiều CĐV lo ngại về kết cấu của sân BMO Stadium tại World Cup 2026.

Tuy nhiên, thay vì nhận được lời khen, nhiều cổ động viên lại đặt câu hỏi liệu công trình này có vô tình biến thành "thảm họa" của giải đấu hay không.

Trong một đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội X, những khung giàn giáo đồ sộ và thô kệch hiện ra rất rõ. Phần khán đài bổ sung bị nước mưa xối thẳng xuống, khiến nhiều người bất bình, nhất là khi giá vé các trận đấu tại đây được đánh giá là quá đắt đỏ.

Một số người thậm chí còn đi xuống tận phần chân của kết cấu để kiểm tra độ vững chắc trong điều kiện thời tiết xấu. Dù vậy, họ thừa nhận rằng hệ thống này có vẻ vẫn khá chắc chắn.

Tờ The Athletic hồi tháng trước cũng đưa tin rằng khi gió mạnh xuất hiện, một số khán giả cảm thấy các hàng ghế trong sân như đang rung lắc.

Một cổ động viên ngồi ở hàng ghế cuối của khu vực 228 chia sẻ:

"Khi trời nổi gió mạnh hơn một chút, cảm giác khá mất an toàn vì bạn có thể cảm nhận được khán đài rung lên.

Nhưng ngoài những lúc có gió lớn, mọi thứ nhìn chung vẫn ổn”.

BMO Stadium vẫn sẽ là 1 trong những địa điểm tổ chức các trận đấu tại World Cup 2026. Tuy nhiên, những tranh cãi về cơ sở vật chất, mức giá vé và trải nghiệm của khán giả đang khiến sân vận động tại Toronto trở thành tâm điểm chú ý theo cách mà ban tổ chức chắc chắn không mong muốn.