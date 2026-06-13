HLV Park Hang-seo nói gì về màn ngược dòng của Hàn Quốc tại World Cup 2026

HLV Park Hang-seo đã gửi lời chúc mừng tuyển Hàn Quốc sau chiến thắng ngược dòng 2-1 trước CH Czech ở trận ra quân World Cup 2026, đồng thời bày tỏ sự tự hào về tinh thần chiến đấu của các cầu thủ.

Trên trang cá nhân, nhà cầm quân người Hàn Quốc chia sẻ cảm xúc khi trở lại World Cup trong vai trò Trưởng ban Hỗ trợ đội tuyển quốc gia Hàn Quốc.

“Tôi thực sự hạnh phúc và vinh dự khi được trở lại World Cup để phục vụ đội tuyển quốc gia Hàn Quốc. Xin chúc mừng các chiến binh Taeguk với chiến thắng đầu tiên tại giải đấu năm nay. Tôi thực sự tự hào về tinh thần chiến đấu của các cầu thủ. Một màn trở lại tuyệt vời” - ông Park viết.

Thông điệp này được đăng tải ngay sau khi tuyển Hàn Quốc có màn lội ngược dòng đầy cảm xúc trước CH Czech ở lượt trận mở màn bảng A.

Tại World Cup 2026, HLV Park Hang-seo đảm nhiệm vai trò Trưởng ban Hỗ trợ đội tuyển quốc gia Hàn Quốc, phụ trách công tác hỗ trợ và điều phối các hoạt động của đội tuyển trong suốt giải đấu.

Trong hiệp một, đại diện châu Á gặp nhiều khó khăn trước lối chơi chặt chẽ của đối thủ và không thể tạo ra sự khác biệt.

Bước sang hiệp hai, Hàn Quốc còn bị đẩy vào thế bất lợi khi đội trưởng Ladislav Krejci ghi bàn mở tỉ số cho CH Czech ở phút 60. Tuy nhiên, bản lĩnh và tinh thần thi đấu kiên cường đã giúp đoàn quân của HLV Hong Myung-bo xoay chuyển tình thế.

Hwang In-beom ghi bàn gỡ hòa ở phút 67 trước khi tiền đạo Oh Hyeon-gyu tỏa sáng với pha lập công quyết định ở phút 80, ấn định chiến thắng 2-1 cho đội bóng xứ kim chi.

Chiến thắng trước CH Czech giúp Hàn Quốc có khởi đầu thuận lợi trong cuộc đua giành vé vào vòng 1/16. Trên mạng xã hội, bài đăng của ông Park cũng nhận được nhiều lời chúc mừng từ người hâm mộ cùng các học trò cũ tại Việt Nam như trung vệ Quế Ngọc Hải và thủ môn Đặng Văn Lâm.

Theo lịch thi đấu, tuyển Hàn Quốc sẽ gặp chủ nhà Mexico ở lượt trận thứ hai bảng A vào ngày 19-6.