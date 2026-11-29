HLV Flick xoay tua, bảo vệ những trụ cột

Theo SPORT, ban huấn luyện Barcelona đã kiểm soát chặt chẽ thời lượng thi đấu của một số cầu thủ thường xuyên đá chính trong 4 trận gần nhất ở cấp CLB và đội tuyển quốc gia. Pedri chỉ thi đấu 194 phút, trong khi Lamine Yamal và thủ môn Joan Garcia cùng có 180 phút ra sân.

Barca đang cố gắng giữ sức cho các trụ cột

Raphinha đứng tiếp theo với 175 phút, còn Pau Cubarsi thi đấu 135 phút và Eric Garcia có 84 phút. Những con số này cho thấy Flick đang chủ động phân bổ sức lực cho các trụ cột, thay vì sử dụng họ với cường độ cao trong mọi trận đấu.

Với chiến lược gia người Đức, duy trì thể trạng sung mãn là yếu tố không thể xem nhẹ nếu Barcelona muốn giữ lợi thế cạnh tranh trong giai đoạn lịch thi đấu ngày càng dày đặc.

Pedri được chăm sóc đặc biệt, Fermin Lopez có thời gian nghỉ

Cách HLV Flick quản lý thời lượng thi đấu của Pedri thể hiện rõ nhất triết lý này. Tiền vệ người Tây Ban Nha được rút ra nghỉ thường xuyên hơn đáng kể so với hai mùa giải đầu tiên dưới thời nhà cầm quân người Đức. Đây là biện pháp nhằm hạn chế nguy cơ quá tải và bảo vệ thể trạng cho một trong những nhân tố quan trọng nhất ở tuyến giữa Barcelona.

HLV Flick đặc biệt đề cao vai trò của Pedri

Ở chiều ngược lại, Fermin Lopez phải hoạt động với cường độ cao hơn khi chơi tổng cộng 285 phút cho cả Barcelona lẫn đội tuyển Tây Ban Nha trong cùng giai đoạn. Tuy nhiên, chiếc thẻ đỏ trong trận gặp Villarreal lại vô tình “giúp” tiền vệ này có thêm thời gian hồi phục.

Án treo giò khiến Fermin Lopez vắng mặt ở hai trận đấu sắp tới gặp Deportivo de La Coruna và Atletico Madrid. Dù đây là tổn thất về mặt nhân sự, quãng nghỉ ngoài dự kiến có thể giúp cầu thủ này lấy lại năng lượng trước khi Barcelona bước vào những thử thách cuối năm.

HLV Flick hiểu rằng việc tránh tình trạng kiệt sức vào giai đoạn cuối mùa thu là điều đặc biệt quan trọng. Bởi vậy, chiến lược xoay tua không chỉ nhằm giải quyết bài toán nhân sự trước mắt mà còn hướng đến mục tiêu duy trì cường độ vận hành trong hệ thống chiến thuật giàu năng lượng của Barcelona.

Hai thử thách lớn tại Camp Nou chờ Barcelona

Hiệu quả của kế hoạch này sẽ được kiểm chứng trong tháng 12, khi Barcelona lần lượt tiếp đón Atletico Madrid lúc 3h30 ngày 3/12 và Manchester City ngày 8/12 lúc 3h ngày 6/12 (giờ Hà Nội) tại Camp Nou.

Barca rất cần Yamal có phong độ cao ở giai đoạn sắp tới

Đây đều là những cuộc đối đầu đòi hỏi cường độ thi đấu rất cao, đặc biệt ở khu vực giữa sân. Pedri sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát nhịp độ, trong khi khả năng tạo đột biến và đóng góp vào mặt trận tấn công của Raphinha cũng được kỳ vọng sẽ tạo nên khác biệt.

Vì thế, việc Flick chủ động giảm tải cho các trụ cột trong tháng 11 mang ý nghĩa như một bước chuẩn bị dài hơi. Barcelona cần những cầu thủ quan trọng nhất đạt trạng thái thể lực tốt nhất khi bước vào loạt trận quyết định.

Giữ được sự sung mãn cho đội hình chủ chốt sẽ là cơ sở để đội bóng xứ Catalunya duy trì lối chơi cường độ cao, đồng thời hướng đến mục tiêu khép lại năm 2026 với những kết quả tích cực.