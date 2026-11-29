Premier League | 21h05, 29/11 | SVĐ Ánh sáng Sunderland 0 - 0 Tottenham (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Sunderland vs Tottenham Tottenham Điểm Roefs Meunier O'Nien Mukiele Reinildo Sadiki Ahoka Hume Le Fee Talbi Isidor Điểm Kinsky Porro Van Hecke Senesi Udogie Tonali Fernandes Kudus Maddison Williams Barnett Solanke Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Sunderland Sunderland Tottenham Sút khung thành Thời gian kiểm soát bóng Phạm lỗi Thẻ vàng Thẻ đỏ Việt vị Phạt góc Cứu thua ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Roefs, Meunier, O'Nien, Mukiele, Reinildo, Sadiki, Ahoka, Hume, Le Fee, Talbi, Isidor Kinsky, Porro, Van Hecke, Senesi, Udogie, Tonali, Fernandes, Kudus, Maddison, Williams Barnett, Solanke

Tottenham đang hồi sinh mạnh mẽ

Tottenham bước vào trận đấu với sự hưng phấn sau khi giành 4 chiến thắng trong 5 trận gần nhất, trong đó có 3 trận giữ sạch lưới. Việc không phải tham dự các giải đấu cấp châu Âu cũng giúp “Gà trống” có trọn vẹn một tuần chuẩn bị cho chuyến hành quân tới sân Ánh sáng của Sunderland.

Đây là lợi thế đối với đội bóng đang đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng Premier League. Tuy nhiên, Tottenham hiện là một trong hai đội ghi ít bàn thắng nhất trong nhóm nửa trên bảng xếp hạng, do đó họ cần thể hiện tốt khi thi đấu xa nhà nếu muốn cải thiện vị trí.