Trực tiếp bóng đá Sunderland - Tottenham: "Gà trống" tiếp đà thăng hoa (Ngoại hạng Anh)
(21h05, 29/11, vòng 12) Tottenham hành quân tới sân Ánh sáng của Sunderland với sự hưng phấn sau khi giành 4 chiến thắng trong 5 trận gần nhất.
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Premier League | 21h05, 29/11 | SVĐ Ánh sáng
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Tottenham đang hồi sinh mạnh mẽ
Tottenham bước vào trận đấu với sự hưng phấn sau khi giành 4 chiến thắng trong 5 trận gần nhất, trong đó có 3 trận giữ sạch lưới. Việc không phải tham dự các giải đấu cấp châu Âu cũng giúp “Gà trống” có trọn vẹn một tuần chuẩn bị cho chuyến hành quân tới sân Ánh sáng của Sunderland.
Đây là lợi thế đối với đội bóng đang đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng Premier League. Tuy nhiên, Tottenham hiện là một trong hai đội ghi ít bàn thắng nhất trong nhóm nửa trên bảng xếp hạng, do đó họ cần thể hiện tốt khi thi đấu xa nhà nếu muốn cải thiện vị trí.
Tottenham là một trong những đội bóng khó lường nhất tại Premier League mùa giải này.