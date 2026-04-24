CLB CAHN chính thức “trói” HLV Polking thêm 2 năm

Thời gian vừa qua, nhằm tạo sự ổn định lâu dài, CLB CAHN đã tiến hành gia hạn hợp đồng với một loạt ngôi sao, bao gồm Đoàn Văn Hậu, Trần Đình Trọng, Bùi Hoàng Việt Anh, Alan và Lê Phạm Thành Long. Mới đây, đội bóng ngành công an tiếp tục làm điều tương tự với HLV Polking và các cộng sự. Theo đó, ê-kíp của nhà cầm quân người Brazil cùng được gia hạn thêm 2 năm, tức kéo dài tới tháng 6/2028.

Đây được xem là bước đi quan trọng thể hiện niềm tin của ban lãnh đạo đội bóng ngành công đối với nhà cầm quân sinh năm 1976, người đã góp phần thay đổi diện mạo và nâng tầm CLB CAHN kể từ khi tiếp quản đội bóng vào cuối mùa giải 2023/2024.

HLV Polking được CLB CAHN gia hạn tới 2028. Ảnh: CLB CAHN.

Trên trang chủ, CLB CAHN cho biết: "CLB CAHN và HLV Polking đã chính thức đặt bút ký vào bản gia hạn hợp đồng, cam kết tương lai tại đội bóng Thủ đô đến năm 2028.

Sự tin tưởng và tầm nhìn dài hạn giữa Ban lãnh đạo CLB và HLV Polking là nền tảng để đội bóng hướng tới những mục tiêu quan trọng tại V.League cũng như đấu trường châu lục trong chặng đường sắp tới”.

Mùa giải hiện tại, CLB CAHN dưới sự dẫn dắt của HLV Polking tuy thất bại ở các giải khu vực và châu lục, nhưng liên tục duy trì ngôi đầu bảng xếp hạng V.League. Và họ đang băng băng tiến về ngôi vô địch.

HLV Polking đang là một trong những HLV có chuyên môn cao hàng đầu V.League. Ông được nhiều học trò là tuyển thủ nổi tiếng tín nhiệm, tôn trọng. Dưới sự dẫn dắt của HLV Polking, những cầu thủ trẻ như Nguyễn Đình Bắc, Phạm Minh Phúc được nâng tầm, hay cầu thủ ít danh tiếng như Lê Phạm Thành Long cũng bước ra ánh sáng.

Trong quá khứ, ông Polking từng dẫn dắt CLB TP.HCM ở V.League giai đoạn 2020/2021. Sau đó ông trở lại Thái Lan dẫn dắt đội tuyển quốc gia nước này giành chức vô địch AFF Cup 2022.