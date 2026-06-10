HLV Argentina bức xúc đáp trả vì bị hiểu nhầm "mọi chuyện phải xin phép Messi"

Nhà cầm quân tuyển Argentina khẳng định ông luôn trao đổi với đội trưởng về tình trạng thể lực, nhưng điều đó không đồng nghĩa Messi là người đưa ra quyết định chuyên môn cho đội tuyển Argentina.

Scaloni làm rõ phát biểu về Messi

Trong buổi họp báo diễn ra hôm thứ Hai, HLV Lionel Scaloni đã đề cập đến nhiều vấn đề đáng chú ý của tuyển Argentina, từ khả năng ra sân của Lionel Messi cho đến phương án thay thế trung vệ Leonardo Balerdi đang chấn thương.

Xuất hiện thông tin HLV Scaloni phải tham khảo Messi về các vấn đề chuyên môn của ĐT Argentina

Tuy nhiên, điều khiến chiến lược gia 48 tuổi đặc biệt quan tâm lại là cách một số cơ quan truyền thông diễn giải phát biểu trước đó của ông về việc quản lý thời lượng thi đấu của Messi.

Trước đó, vào hôm thứ Sáu, Scaloni từng chia sẻ: “Mọi quyết định chúng tôi đưa ra đều được trao đổi với cậu ấy. Tôi luôn nói chuyện và hỏi Messi cảm thấy thế nào”.

Dù vậy, tờ Marca của Tây Ban Nha lại giật tít theo hướng: “Scaloni: Tôi không phải người quyết định, mọi thứ đều phải thông qua Messi”. Thông tin này nhanh chóng lan truyền và tạo nên nhiều tranh luận.

Phản ứng gay gắt trước thông tin sai lệch

Trước những diễn giải gây tranh cãi, Scaloni không giấu được sự khó chịu khi xuất hiện trước báo giới.

Ông nói: “Khắp nơi đều đăng tải rằng tôi phải tham khảo Messi để quyết định mọi thứ. Thành thật mà nói, tôi không thích những gì họ đã viết. Điều đó khiến tôi rất khó chịu và tôi hy vọng đó chỉ là một sự nhầm lẫn”.

HLV Scalono khẳng định, ông là người có tiếng nói quyết định đến chuyên môn của ĐT Argentina

Nhà cầm quân người Argentina cho biết câu chuyện còn đi xa hơn khi HLV Roberto Martinez của tuyển Bồ Đào Nha bị hỏi liệu ông có tham khảo Cristiano Ronaldo trong mọi quyết định giống như cách Scaloni làm với Messi hay không.

Scaloni cho rằng đây là hệ quả của việc trích dẫn thiếu chính xác phát biểu ban đầu của ông.

“Messi chưa từng can thiệp vào đội hình”

Tiếp tục làm rõ quan điểm, Scaloni nhấn mạnh việc trao đổi với Messi chỉ đơn thuần liên quan đến tình trạng thể chất và khả năng thi đấu của cầu thủ này.

HLV Scaloni tỏ ra giận dữ với những thông tin sai lệch

Ông giải thích: “Chắc chắn Roberto Martinez cũng làm việc theo cách tương tự như tôi. Sau đó, chính ông ấy mới là người quyết định đội hình, và đó cũng là điều nên làm”.

Khép lại buổi họp báo, HLV trưởng Argentina đưa ra tuyên bố đanh thép nhằm chấm dứt mọi suy đoán về tầm ảnh hưởng của Messi trong các quyết định chiến thuật.

“Trong suốt những năm tôi dẫn dắt đội tuyển, Messi chưa bao giờ nói với tôi phải sử dụng đội hình nào. Với cậu ấy, tôi sẽ không làm điều gì trái với mong muốn của cậu ấy về mặt thể trạng. Nhưng từ đó trở đi, người đưa ra quyết định vẫn là tôi”, HLV Scaloni khẳng định đanh thép.

Phát biểu của Scaloni được xem là lời khẳng định rõ ràng rằng dù Messi là thủ lĩnh và biểu tượng lớn nhất của tuyển Argentina, quyền quyết định cuối cùng về chuyên môn vẫn thuộc về ban huấn luyện.