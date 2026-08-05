ĐT Thái Lan còn nguyên cửa bị loại ngay vòng bảng AFF Cup, báo chí "việt vị"

Báo chí Thái Lan "việt vị" sau trận thắng Philippines

ĐT Thái Lan vừa giành chiến thắng 1-0 trước ĐT Philippines sau cơn mưa tầm tã. Với 3 điểm giành được, "Voi chiến" có được 9 điểm sau 3 trận và dẫn đầu bảng A trước khi bước vào lượt đấu cuối cùng. Trang mạng xã hội của Liên đoàn bóng đá Thái Lan cũng như tờ báo uy tín Siam Sports, đều gửi lời chúc mừng tới thầy trò HLV Anthony Hudson.

Trang mạng xã hội của LĐBĐ Thái Lan gửi lời chúc mừng lọt vào bán kết AFF Cup tới ĐT Thái Lan

Họ cho rằng ĐT Thái Lan đã sớm giành vé vào bán kết AFF Cup 2026. Trang mạng xã hội của Liên đoàn bóng đá Thái Lan chia sẻ ngắn gọn: "Tuyệt vời các chàng trai! ĐT Thái Lan đã hoàn thành tốt nhiệm vụ giành trọn 3 điểm qua đó giành quyền vào bán kết AFF Cup 2026.

Đối với bán kết và chung kết, các trận đấu sẽ được tổ chức lượt đi và về như thường lệ. Các trận bán kết lượt đi sẽ được tổ chức vào ngày 15-16/8, trong khi lượt về sẽ thi đấu sau 3 ngày. Chung kết lượt đi sẽ diễn ra vào ngày 22/8 và trận lượt về được tổ chức vào ngày 26/8".

Siam Sports cũng gửi lời chúc mừng tương tự

Trong khi đó, tờ Siam Sport cũng lên có bài viết chúc mừng tương tự với tựa đề: "ĐT Thái Lan giành trọn 3 điểm trước ĐT Philippines, giành tuyệt đối 9 điểm sau 3 trận và giành quyền vào bán kết AFF Cup 2026".

Trang mạng xã hội của ban tổ chức AFF Cup 2026 lại có ý kiến khác

Tuy nhiên, có vẻ như Liên đoàn bóng đá Thái Lan lẫn Siam Sports đều đã "việt vị" trong tình huống này. Tài khoản mạng xã hội "Asean United" lại gửi lời chúc mừng khiêm tốn hơn nhiều. "Đội bóng 7 lần vô địch AFF Cup, Thái Lan tiến một bước gần hơn tới bán kết sau chiến thắng trước Philippines tại New Clark City".

Có vẻ như có sự bất đồng giữa báo chí Thái Lan và ban tổ chức AFF Cup. Vậy bên nào đúng?

ĐT Thái Lan vẫn còn nguyên cửa bị loại

Có một thực tế là ĐT Thái Lan còn nguyên cửa bị loại ngay từ vòng bảng tại AFF Cup 2026. Tình thế của bảng A đang là Thái Lan 9 điểm, Myanmar 6 điểm và Malaysia 6 điểm. Vấn đề nằm ở chỗ Thái Lan sẽ đối đầu với Myanmar ở lượt đấu cuối, trong khi Malaysia gặp Philippines.

Thái Lan còn nguyên cửa bị loại nếu thua từ 4 bàn trở lên

Trong trường hợp Thái Lan để thua từ 4 bàn trở lên trước Myanmar và Malaysia thắng Philippines, bảng A sẽ có 3 đội cùng có 9 điểm sau 4 lượt trận. Xét theo điều lệ giải đấu, thành tích đối đầu giữa các đội bằng điểm nhau sẽ được xét làm chỉ số phụ đầu tiên.

Cả Thái Lan, Myanmar, Malaysia đều có thành tích đối đầu là 1 thắng và 1 thua nên chỉ số tiếp theo là hiệu số bàn thắng/thua trong những cuộc đối đầu của 3 đội sẽ được xét tới. Lúc này, Myanmar sẽ đứng đầu với hiệu số ít nhất là +3, Malaysia đứng thứ 2 với hiệu số -1 trong khi Thái Lan đứng thứ ba với hiệu số -2. Khi đó, Thái Lan sẽ bị loại!

Tất nhiên, khả năng xảy ra câu chuyện này khá thấp bởi Thái Lan được đá trên sân nhà ở lượt cuối nhưng nếu kết luận là "Voi chiến" đã giành quyền đi tiếp là chưa đúng.