Kịch bản nóng nhất ĐT Việt Nam đấu Thái Lan ở chung kết AFF Cup

Thời điểm hiện tại, vòng bảng AFF Cup 2026 đang dần đi đến hồi kết. Hai thế lực lớn nhất của bóng đá Đông Nam Á - Việt Nam và Thái Lan - đang nắm giữ lợi thế cực lớn để bước tiếp vào bán kết.

Tại bảng A, ĐT Việt Nam vừa trải qua trận thắng vang dội 3-0 ngay trên sân Indonesia, qua đó leo lên ngôi đầu với 7 điểm/3 trận (hiệu số +10), đứng trên Singapore (7 điểm, hiệu số +3) và Indonesia (6 điểm). Ở lượt trận cuối vào ngày 7/8 trên sân nhà Mỹ Đình, thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ chạm trán Campuchia.

Trong khi đó ở bảng B, ĐT Thái Lan thể hiện sức mạnh vượt trội với 3 trận toàn thắng (9 điểm, hiệu số +8), qua đó độc chiếm ngôi đầu bảng và sẽ chạm trán Myanmar ở lượt cuối. Nếu hai đội duy trì phong độ hiện tại, người hâm mộ hoàn toàn có thể nghĩ về "chung kết trong mơ" Việt Nam - Thái Lan lần thứ 4 trong lịch sử AFF Cup (tiền thân là Tiger Cup).

Việt Nam và Thái Lan có thể "né" nhau ở bán kết nếu duy trì ngôi đầu bảng sau lượt trận cuối

Vậy kịch bản nào để những "lá cờ đầu" bóng đá Đông Nam Á dắt tay vào chung kết (Lượt đi: 22/8, lượt về: 26/8) thay vì phải loại nhau sớm từ bán kết?

Việt Nam - Thái Lan cùng nhất bảng

Đây là kịch bản có xác suất xảy ra cao nhất dựa trên phong độ thực tế của hai đội. Tại bảng A, ĐT Việt Nam có 7 điểm cùng hiệu số bàn thắng bại vượt trội (+10). Ở lượt trận cuối vào ngày 7/8 trên sân Mỹ Đình, thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ giữ ngôi đầu nếu thắng Campuchia. Khi ấy, họ giành 10 điểm chung cuộc mà không cần quan tâm kết quả trận đấu giữa Singapore (7 điểm, do hòa Việt Nam 0-0 nên có thể bỏ qua tiêu chí thành tích đối đầu) và Indonesia (6 điểm).

Nếu hòa Campuchia, Việt Nam giành 8 điểm, điều kiện đi kèm để giữ ngôi đầu là trận Singapore - Indonesia cũng có kết quả hòa. Khi đó, Việt Nam cùng 8 điểm như Singapore nhưng xếp trên nhờ nhỉnh hơn hiệu số bàn thắng bàn bại.

Ở bảng B, Thái Lan có 9 điểm, chỉ cần không thua Myanmar (6 điểm) để chắc chắn "chốt hạ" ngôi đầu với 10-12 điểm. Vào bán kết, trường hợp Việt Nam (nhất bảng A) vượt qua đội nhì bảng B; còn Thái Lan (nhất bảng B) đánh bại đội nhì bảng A, hai đội sẽ tái đấu tại chung kết.

Việt Nam - Thái Lan cùng nhì bảng

Bất ngờ vẫn có thể xảy ra ở lượt trận cuối khiến cả hai ông lớn cùng mất ngôi đầu. Cụ thể, ĐT Việt Nam đi tiếp với ngôi nhì bảng nếu hòa hoặc thua Campuchia (khi ấy Việt Nam có 7 hoặc 8 điểm), đồng thời trận Singapore - Indonesia có phân định thắng thua (đội thắng sẽ vượt lên chiếm ngôi nhất bảng với 9 hoặc 10 điểm).

Người hâm mộ chờ đợi "Siêu kinh điển Đông Nam Á" tái hiện ở chung kết AFF Cup 2026

Về phía ĐT Thái Lan, "Voi chiến" nắm lợi thế cực lớn xét về tiêu chí thành tích đối đầu do đã thắng Malaysia 2-0. Họ chỉ bị đẩy xuống vị trí nhì bảng B trong kịch bản "tam giác 9 điểm" xuất hiện: Thái Lan (9 điểm, hiệu số +8) để thua Myanmar (6 điểm, hiệu số +7) ở lượt cuối, còn Malaysia (6 điểm, hiệu số +3) đánh bại Philippines.

Khi đó, Thái Lan, Malaysia và Myanmar sẽ cùng có 9 điểm. Ban tổ chức xét bảng xếp hạng phụ giữa 3 đội này. Nếu thắng Thái Lan với cách biệt 2 hoặc 3 bàn, Myanmar sẽ chiếm ngôi đầu, đẩy Thái Lan xuống nhì bảng B (nhưng vẫn hơn hiệu số phụ của Malaysia).

Kịch bản ở bán kết tương tự, Việt Nam (nhì bảng A) phải đánh bại đội nhất bảng B, còn Thái Lan (nhì bảng B) vượt qua nhất bảng A để tạo nên "Siêu kinh điển" tại chung kết.

Tất nhiên do quyền tự quyết nằm trong tay, Việt Nam sẽ quyết tâm đánh bại Campuchia, còn Thái Lan không thua sốc Myanmar để tránh trường hợp xảy ra những khả năng phức tạp vì rơi xuống nhì bảng. Khi ấy, hai đội đều hừng hực khí thế bước vào những lượt trận bán kết trước khi nghĩ về trận "chung kết trong mơ".