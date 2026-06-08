Kịch bản Ronaldo và Messi đối đầu tại World Cup ra sao, có bao nhiêu % cơ hội?

World Cup 2026 có lẽ là ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh cuối cùng mà cả Cristiano Ronaldo lẫn Lionel Messi cùng tham dự. Hai siêu sao của bóng đá đương đại đã ở cuối con dốc của sự nghiệp và người hâm mộ của túc cầu giáo thực sự hy vọng cặp đôi này sẽ có lần đại chiến cuối cùng.

Ronaldo và Messi có cơ hội đối đầu tại World Cup 2026

Câu hỏi được đặt ra là liệu Ronaldo và Messi có khả năng gặp nhau hay không? Câu trả lời là có nhưng kịch bản sẽ cực kỳ phức tạp. Do giải đấu lần này có tới 48 đội tham dự nên về cơ bản, chúng ta không thể “vẽ” đường đi giống như những kỳ World Cup trước.

ĐT Argentina của Messi nằm ở bảng J trong khi ĐT Bồ Đào Nha của Ronaldo nằm ở bảng K. Hai bảng đấu này không chung nhánh ở vòng loại trực tiếp. Theo siêu máy tính dự đoán có 4 kịch bản để Ronaldo và Messi gặp nhau tại World Cup 2026.

Khả năng hai đội bóng này đụng độ sớm nhất là ở vòng 1/16. Đó là trong trường hợp cả Argentina và Bồ Đào Nha đều tiến vào vòng trong với tư cách là đội nhì bảng. Khi đó, Bồ Đào Nha sẽ gặp đội nhì bảng L trong khi Argentina gặp nhất bảng H. Nếu vượt qua 2 đội bóng này, họ sẽ gặp nhau ở vòng 1/16.

Trong trường hợp Bồ Đào Nha giành ngôi nhất bảng, còn Argentina chỉ có được ngôi nhì bảng, khả năng hai đội đụng độ nhau xảy ra ở tứ kết. Trường hợp ngược lại, Argentina giành ngôi nhất bảng, Bồ Đào Nha nhì bảng, hai đội bóng này chỉ có thể gặp nhau ở bán kết.

Kịch bản được người hâm mộ nhất là Ronaldo và Messi gặp nhau trong trận chung kết World Cup xảy ra khi và chỉ khi cả Argentina và Bồ Đào Nha đều giành ngôi nhất bảng. Tất nhiên, con đường này dài nhất và cũng nhiều biến số xảy ra nhất. Để trận đấu này xảy ra, Argentina và Bồ Đào Nha sẽ phải thắng từ đầu đến cuối giải.

Trên thực tế, siêu máy tính không quá lạc quan về trường hợp Bồ Đào Nha gặp Argentina. Theo công thức tính tỉ lệ, khả năng hai đội bóng này đụng độ chỉ rơi vào khoảng 8,75%. Cơ hội để hai đội bóng này cùng có mặt ở chung kết còn thấp hơn nữa với chỉ khoảng 3,75%. Dẫu biết là khó nhưng rõ ràng đây là kịch bản tất cả đều mong chờ.