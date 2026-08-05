Trực tiếp chuyển nhượng 5/8: Barca theo dõi vụ Rodri, tính "hớt tay trên" trước Real Madrid

Barcelona theo dõi cuộc đua Rodri giữa Man City và Real Madrid

Barcelona đang theo sát diễn biến đàm phán giữa Manchester City và Real Madrid liên quan đến Rodri, theo AS. Tiền vệ 30 tuổi còn một năm hợp đồng với Man City và từng bày tỏ mong muốn trở lại Tây Ban Nha.

Real Madrid hiện vẫn là ứng viên sáng giá nhất, nhưng yêu cầu mức phí tối thiểu 60 triệu euro từ Man City khiến đội bóng Hoàng gia phải cân nhắc. Điều này mở ra cơ hội để Barcelona chen chân vào cuộc đua. Dù vậy, AS cho biết Rodri chỉ muốn gia nhập Real Madrid nếu rời sân Etihad, qua đó khiến hy vọng của Barcelona trở nên mong manh.