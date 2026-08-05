Trực tiếp chuyển nhượng 5/8: Barca theo dõi vụ Rodri, tính "hớt tay trên" trước Real Madrid
Cập nhật các thông tin chuyển nhượng đáng chú ý trong ngày 5/8.
Barcelona đang theo sát diễn biến đàm phán giữa Manchester City và Real Madrid liên quan đến Rodri, theo AS. Tiền vệ 30 tuổi còn một năm hợp đồng với Man City và từng bày tỏ mong muốn trở lại Tây Ban Nha.
Real Madrid hiện vẫn là ứng viên sáng giá nhất, nhưng yêu cầu mức phí tối thiểu 60 triệu euro từ Man City khiến đội bóng Hoàng gia phải cân nhắc. Điều này mở ra cơ hội để Barcelona chen chân vào cuộc đua. Dù vậy, AS cho biết Rodri chỉ muốn gia nhập Real Madrid nếu rời sân Etihad, qua đó khiến hy vọng của Barcelona trở nên mong manh.
Aston Villa đang chuẩn bị lời đề nghị trị giá 35 triệu euro để chiêu mộ tiền vệ Marc Bernal từ Barcelona. Cầu thủ trẻ người Tây Ban Nha được đánh giá là tài năng giàu triển vọng của đội bóng xứ Catalunya và đang nhận được sự quan tâm từ nhiều CLB.
Aston Villa muốn nhanh chóng hoàn tất thương vụ nhằm tăng cường tuyến giữa cho mùa giải mới. Barcelona sẽ phải cân nhắc kỹ đề nghị này, đặc biệt trong bối cảnh Bernal được xem là một phần trong kế hoạch phát triển lực lượng trẻ của CLB.
Franco Mastantuono sẽ sớm đưa ra quyết định về việc gia nhập AC Milan hay Fiorentina theo dạng cho mượn, theo Corriere dello Sport. Cầu thủ chạy cánh thuộc biên chế Real Madrid đang đứng trước lựa chọn quan trọng cho bước phát triển tiếp theo trong sự nghiệp.
Cả Milan và Fiorentina đều được xem là những điểm đến phù hợp để tài năng trẻ Argentina tích lũy kinh nghiệm thi đấu tại Serie A. Real Madrid được cho là muốn Mastantuono có thêm thời gian ra sân thường xuyên trước khi trở lại đội một và cạnh tranh vị trí tại sân Bernabeu.
Morgan Gibbs-White đang lọt vào tầm ngắm của Bayern Munich, theo Daily Mail. Tiền vệ công thuộc biên chế Nottingham Forest được đánh giá là một trong những cầu thủ tấn công giàu tiềm năng tại Premier League và có thể trở thành phương án bổ sung cho đội hình Bayern.
Chelsea cũng được cho là đang quan tâm tới cầu thủ người Anh. Gibbs-White nổi bật nhờ khả năng sáng tạo, di chuyển linh hoạt và đóng góp trực tiếp vào bàn thắng. Nottingham Forest nhiều khả năng sẽ phải cân nhắc những đề nghị hấp dẫn nếu hai ông lớn châu Âu và Premier League chính thức nhập cuộc.
Inter Milan đã đạt thỏa thuận với Tottenham về việc chiêu mộ trung vệ Cristian Romero với mức phí khoảng 40 triệu euro, theo Gazzetta dello Sport. Tuy nhiên, thương vụ vẫn chưa thể hoàn tất bởi đội bóng Serie A cần đạt thỏa thuận cá nhân với tuyển thủ Argentina.
Romero là trụ cột trong hệ thống phòng ngự của Tottenham và được đánh giá cao nhờ khả năng tranh chấp, đọc tình huống và phát động tấn công. Nếu đạt được tiếng nói chung với cầu thủ, Inter sẽ có thêm một trung vệ chất lượng để tăng cường hàng thủ cho mùa giải mới.
Chelsea đang cân nhắc phương án để Mykhailo Mudryk gia nhập Strasbourg theo dạng cho mượn, theo Footmercato. Động thái này gây bất ngờ bởi trước đó nhiều người dự đoán cầu thủ chạy cánh người Ukraine sẽ chuyển tới một CLB khác tại Premier League sau khi mãn hạn án cấm thi đấu.
Strasbourg là đội bóng có mối liên hệ với Chelsea, qua đó có thể tạo điều kiện để Mudryk tiếp tục thi đấu và tìm lại phong độ. Chelsea được cho là muốn cầu thủ 25 tuổi tích lũy thêm thời gian thi đấu trước khi quyết định tương lai lâu dài.
Arsenal đang hy vọng hoàn tất việc chiêu mộ tiền đạo 18 tuổi Igor Tyjon từ Blackburn Rovers, theo The Sun. “Pháo thủ” được cho là đã đẩy nhanh quá trình đàm phán nhằm đưa tài năng trẻ người Anh về sân Emirates.
Tyjon được đánh giá là một trong những chân sút trẻ triển vọng và có khả năng phát triển thành phương án dài hạn cho hàng công Arsenal. CLB London đang tích cực đầu tư vào các cầu thủ trẻ, và thương vụ Tyjon phù hợp với chiến lược xây dựng đội hình giàu tiềm năng cho tương lai.
Theo The Sun, Fenerbahce đang chuẩn bị thực hiện thương vụ đầy tham vọng nhằm chiêu mộ Marcus Rashford từ Manchester United. HLV Hansi Flick của Barcelona từng thừa nhận sẽ nhớ tiền đạo 28 tuổi sau khi đội bóng xứ Catalunya quyết định không mua đứt anh từ MU.
Trong bối cảnh “Quỷ đỏ” cũng không có kế hoạch giữ Rashford, tuyển thủ Anh hiện nằm trong danh sách ba mục tiêu hàng đầu của Fenerbahce, bên cạnh Rafael Leão (AC Milan) và Ismaïla Sarr (Crystal Palace). Tuy nhiên, đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ chưa thể đạt thỏa thuận với Leão sau những cuộc đàm phán ban đầu.
Arsenal bất ngờ xuất hiện trong câu chuyện tương lai của Vinicius Junior đúng thời điểm cuộc đàm phán gia hạn giữa tiền đạo người Brazil và Real...
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-05/08/2026 03:33 AM (GMT+7)