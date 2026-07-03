Vì sao Ronaldo đứng nghiêng khi chào cờ?

Ở nghi thức trước trận, các tuyển thủ Bồ Đào Nha thường đứng thành hàng, khoác vai nhau và cùng hát quốc ca như nhiều đội tuyển khác. Tuy nhiên, Ronaldo lại xoay người sang một góc thay vì hướng thẳng về phía trước. Hình ảnh này từ lâu xuất hiện đều đặn ở các giải lớn, khiến nhiều CĐV nghĩ rằng đây là một nghi thức đặc biệt hoặc mê tín trước trận đấu.

Cristiano Ronaldo đứng nghiêng sang trái khi các cầu thủ xếp hàng trong lễ chào cờ trước trận đấu bảng K World Cup 2026 giữa Bồ Đào Nha và Uzbekistan trên sân Houston, ngày 23/6/2026. Ảnh: AP

Thực tế, lý do rất đơn giản. Ronaldo đứng nghiêng để hướng mặt về phía quốc kỳ Bồ Đào Nha trên khán đài. Đây là cách anh thể hiện sự tôn trọng với lá cờ và đất nước trước khi trận đấu bắt đầu.

Trong khi các đồng đội vẫn giữ nguyên vị trí, đội trưởng Bồ Đào Nha xoay người ở một góc vừa đủ để nhìn về phía quốc kỳ rồi hát quốc ca. Đó đã là thói quen của anh trong màu áo tuyển quốc gia nhiều năm qua.

Dù FIFA thay đổi cách tổ chức nghi thức trước trận tại World Cup 2026, khi các cầu thủ đứng quanh vòng tròn giữa sân thay vì trước khu kỹ thuật như trước đây, Ronaldo vẫn giữ nguyên hành động này. Mỗi khi quốc ca vang lên, anh lại xoay người về phía lá cờ Bồ Đào Nha thay vì nhìn thẳng như phần lớn cầu thủ khác.

Đây không phải lần đầu hành động của Ronaldo thu hút sự chú ý. Tại World Cup 2018 ở Nga, nhiều khán giả cũng đặt câu hỏi vì sao anh luôn đứng nghiêng trước trận gặp Tây Ban Nha rồi Morocco. Khi đó, truyền thông Anh giải thích Ronaldo chỉ đơn giản muốn hướng về quốc kỳ như một cử chỉ yêu nước.

Đến Euro 2024, hình ảnh này tiếp tục lan truyền trên mạng xã hội. Nhiều CĐV mới theo dõi đội tuyển Bồ Đào Nha vẫn ngạc nhiên vì thấy đội trưởng của họ có tư thế khác biệt hoàn toàn so với phần còn lại của đội hình. Sau đó, các tờ báo châu Âu một lần nữa xác nhận đây là truyền thống cá nhân Ronaldo đã duy trì nhiều năm, nhằm bày tỏ sự tôn kính với đất nước trước giờ bóng lăn.

Cristiano Ronaldo (số 7) mừng bàn thắng thứ ba cùng Pedro Neto (số 18) trong trận Bồ Đào Nha gặp Uzbekistan ở bảng K World Cup 2026 trên sân Houston ngày 23/6. Ảnh: AP

Ronaldo cũng nhiều lần nhắc đến lòng yêu nước trong các cuộc phỏng vấn. Trước Euro 2024, anh từng nói bản thân không còn nhiều năm thi đấu đỉnh cao và muốn tận hưởng từng khoảnh khắc trong màu áo Bồ Đào Nha.

"Thi đấu cho đội tuyển quốc gia là một niềm đam mê, một tình yêu", Ronaldo chia sẻ. "Mỗi trận đấu đều đặc biệt. Mỗi kỳ Euro đều đặc biệt. Đây sẽ là kỳ Euro thứ sáu của tôi và cũng là một kỷ lục. Dù là năm 2004 hay bây giờ, cảm giác vẫn luôn là niềm tự hào và đam mê".

Tại World Cup 2026, thủ quân Bồ Đào Nha cho biết hiện chỉ muốn tận hưởng từng khoảnh khắc còn được thi đấu. "Tôi cố gắng tận hưởng từng giây phút. Tôi vẫn muốn tiếp tục vì cảm thấy khỏe, cơ thể ở trạng thái tốt và những gì thể hiện trên sân đã nói lên tất cả", anh nói thêm. "Hãy thực tế, khi nói là sắp giải nghệ thì có lẽ chỉ còn một hoặc hai năm nữa. Trong màu áo đội tuyển, tôi vẫn ghi bàn, vẫn giúp đội và vẫn muốn giành các danh hiệu".

World Cup là danh hiệu lớn duy nhất còn thiếu trong bộ sưu tập của Ronaldo. Anh đã cùng Bồ Đào Nha vô địch Euro 2016, hai lần giành UEFA Nations League, đồng thời lập kỷ lục ghi bàn và số trận khoác áo đội tuyển quốc gia. Ở cấp CLB, anh cũng năm lần vô địch Champions League, cùng các chức vô địch La Liga, Serie A và Ngoại hạng Anh.