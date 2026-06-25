Video bóng đá Nam Phi - Hàn Quốc: Đòn đau phút 63, trả giá cực đắt (World Cup)

Lee Kang In sút bóng chệch cột dọc (nguồn VTV)

Thủ môn Hàn Quốc cứu thua (nguồn VTV)

Maseko mở tỷ số cho Nam Phi (nguồn VTV)

ĐT Hàn Quốc đối đầu với ĐT Nam Phi ở lượt cuối vòng bảng World Cup 2026. ĐT Hàn Quốc chỉ cần 1 trận hòa là giành quyền đi tiếp trong khi Nam Phi buộc phải thắng. Trận đấu sôi động ngay sau tiếng còi khai cuộc. Kim Min Jae suýt nữa mở tỉ số với pha băng cắt đánh đầu hay nhưng lại trúng hậu vệ đối thủ.

Hàn Quốc vất vả với Nam Phi trong hiệp một

Lee Kang In cũng có cơ hội dứt điểm trong vòng cấm sau đó vài phút nhưng bóng đi ra ngoài. Ở chiều ngược lại, Nam Phi cũng chơi rất nỗ lực. Họ có không ít cơ hội ngon ăn nhưng đều phung phí. Bởi vậy, hiệp một kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi.

Sang hiệp hai, Hàn Quốc thay liền 3 cầu thủ trong đó có Son Heung Min. Khả năng tấn công của đại diện tới từ châu Á được cải thiện nhưng những tình huống vẫn rất tệ. Trong khi đó, Nam Phi phản công khá tốt và cuối cùng có được bàn thắng.

Phút 63, Maseko đón bóng trong vòng cấm và tung cú dứt điểm nhanh khiến thủ môn của Hàn Quốc không thể cứu thua. Nhận bàn thua đau, Hàn Quốc cố gắng đẩy cao đội hình nhưng vấp phải hàng phòng ngự kiên cố của Nam Phi. Chung cuộc, Hàn Quốc để thua Nam Phi ở lượt cuối và mất luôn vị trí thứ 2 ở bảng A vào tay đối thủ.

Tỉ số chung cuộc: Hàn Quốc 0-1 Nam Phi (H1: 0-0)

Ghi bàn: Maseko 63'

Đội hình xuất phát

ĐT Nam Phi: Williams, Modiba, Mbokazi, Okon, Mudau, Sithole, Mbatha, Appollis, Mofokeng, Maseko, Makgopa

ĐT Hàn Quốc: Kim Seung Gyu, Lee Han Beom, Kim Min Jae, Lee Gi Hyuk, Seol Young Woo, Paik Seung Ho, Hwang In Beom, Lee Tae Seok, Lee Kang In, Hwang Hee Chan, Oh Hyeon Gyu